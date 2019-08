Las fábricas chinas normalmente están más ocupadas durante el tercer trimestre produciendo de todo, desde muñecas Barbie hasta camiones en miniatura, justo a tiempo para su envío a Estados Unidos antes de la importante temporada de compras navideñas. Este año es diferente.

Aunque el presidente Donald Trump pospuso los aranceles sobre US$ 160,000 millones en productos como juguetes y teléfonos inteligentes para no afectar el auge navideño de los minoristas estadounidenses, el daño ya está hecho. Esto se debe a que grandes proveedores de juguetes como Walmart Inc. ya han acumulado inventario dada la incertidumbre sobre cómo se desarrollará la guerra comercial, según funcionarios de la industria.

“Vamos a tener el peor impacto”, dijo Justin Yu , gerente de comercio exterior de Pinghu Mijia Child Product Co., fabricante de autos de juguete y patinetas para niños en Zhejiang, China. “La influencia es definitivamente enorme”.

Yu ahora planea encontrar nuevos clientes en Europa, Medio Oriente y África para compensar el déficit que deja EE.UU. La compañía contempla reducir la importancia de Norteamérica en sus ingresos para evitar futuros golpes arancelarios. Yu dijo que actualmente envía US$ 25 millones en productos al año a minoristas estadounidenses, entre ellos Target Corp. y Walmart.

Los minoristas hicieron compras frenéticas hace un año a medida que la tensión comercial comenzó a aumentar. El volumen de carga de envíos a Norteamérica desde Asia aumentó 7.9% en la segunda mitad del 2018, según datos compilados por Bloomberg. Este crecimiento se ha desacelerado significativamente este año, a solo 0.2% en el primer semestre, porque las bodegas estadounidenses estaban llenas.

Se divisa una continua desaceleración en el volumen de productos, las exportaciones de China a EE.UU. cayeron 6.5% en julio respecto al año anterior en términos de dólares.

Esto significa que los compradores de EE.UU. probablemente verán menos artículos nuevos en las tiendas durante la temporada navideña, ya que los minoristas limitan las compras para reducir las existencias a niveles normales, dijo Rahul Kapoor, jefe de investigación y análisis de IHS Maritime & Trade en Singapur.

“No habrá estantes vacíos”, dijo Kapoor. “El nivel de inventario es muy alto”.