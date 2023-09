La planta de Gotion High-tech Co. creará 2,600 puestos de trabajo y es la “nueva inversión manufacturera más significativa en Illinois en décadas”, dijo el gobernador, J.B. Pritzker , en un comunicado el viernes.

La fábrica, centrada en la producción de celdas de iones de litio, baterías y sistemas de almacenamiento de energía, ha recibido incentivos estatales por US$ 536 millones.

Illinois ha estado tratando de posicionarse como un centro para nuevas tecnologías, desde la computación cuántica hasta las ciencias de la vida y la fabricación de vehículos eléctricos. El estado creó recientemente un grupo de trabajo, conocido como Innovate Illinois, cuyo objetivo es atraer dólares federales, incluidos los provenientes de la Ley para la Reducción de la Inflación.

La ley, promulgada por el presidente Joe Biden hace poco más de un año, proporciona generosos créditos fiscales y subvenciones para proyectos de vehículos eléctricos, baterías y energía limpia, lo que ha desatado una competencia entre los estados para ofrecer sus propios incentivos para atraer estas industrias.

“Todo lo que vemos aquí tiene un enorme valor para nosotros: un entorno empresarial propicio, un gobierno estatal que apoya a la industria de las nuevas energías y su trabajo altamente eficiente”, declaró el viernes Li Zhen , presidente de Gotion.

La inversión de Gotion se suma a una planta de US$ 2,400 millones que planea construir en Big Rapids, Michigan. También indica que los fabricantes chinos se están abriendo camino en el mercado estadounidense a pesar de la retórica política.

Esta semana, Cummins Inc., con sede en Indiana, anunció que se asociaría con Daimler Truck Holding AG, Paccar Inc. y la empresa china EVE Energy Co. para construir una planta de baterías en Estados Unidos.

Gotion reutilizará un centro de fabricación existente en lugar de construir una nueva planta desde cero. Se espera que la instalación, ubicada en Manteno, al sur de Chicago, produzca 10 GWh de paquetes de baterías de iones de litio y 40 GWh de celdas de baterías de iones de litio.

El gigante chino de las baterías podrá optar a US$ 213 millones en beneficios fiscales durante 30 años, como parte del paquete de financiamiento de Illinois.

