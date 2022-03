El gobierno de Rusia afirmó que no suministrará gas a Europa de forma gratuita mientras resuelve los métodos para aceptar los pagos por sus exportaciones de gas en rublos, pero las naciones del G7 rechazaron esta exigencia.

En una reunión de los dirigentes de la Unión Europea (UE) celebrada el viernes, no se llegó a una posición común sobre la exigencia que hizo Rusia la semana pasada de que los países “no amigos” paguen por su gas en rublos y no en euros, después que Estados Unidos y los aliados europeos se unieran en la aplicación de una serie de sanciones contra Rusia.

La preocupación por la seguridad del suministro aumentó tras la demanda y las empresas y los países de la UE se apresuraron a entender las ramificaciones.

El banco central ruso, el Gobierno y Gazprom, que representa el 40% de las importaciones europeas de gas, deben presentar sus propuestas de pago de gas en rublos al presidente Vladimir Putin antes del 31 de marzo.

“No vamos a suministrar gas gratis, esto está claro”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “En nuestra situación, no es posible ni apropiado practicar la caridad (con los clientes europeos)”.

Rusia tomará decisiones a su debido tiempo si los países europeos se niegan a pagar en la moneda rusa, añadió.

Mientras tanto, los ministros de Energía de los países industrializados del Grupo de los Siete rechazaron las exigencias de pago en rublos, declaró el ministro alemán de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, tras las conversaciones con sus homólogos.

“Todos los ministros del G7 han coincidido en que se trata de un incumplimiento unilateral y claro de los contratos vigentes”, dijo tras una conferencia virtual con los ministros de Energía del G7.

Los ministros “subrayaron una vez más que los contratos celebrados son válidos y que las empresas deben y tienen que respetarlos. El pago en rublos es inaceptable y pedimos a las empresas afectadas que no cumplan con la demanda de Putin”, agregó.

Seguridad energética

La UE pretende reducir su dependencia del gas ruso en dos tercios este año y acabar con las importaciones de combustibles fósiles rusos para el 2027. Las exportaciones de gas ruso a la UE fueron de unos 155,000 millones de metros cúbicos (155 km³) el año pasado.

El viernes, Estados Unidos dijo que trabajará para suministrar 15 km³ de gas natural licuado (GNL) a la UE este año.

Las plantas de GNL de Estados Unidos están produciendo a plena capacidad y analistas dicen que la mayor parte del gas estadounidense adicional que se envíe a Europa tendría que proceder de exportaciones que se hubieran destinado a otros lugares.

El alemán Habeck señaló que si Rusia detiene las entregas de gas, “estamos preparados para todos los escenarios y no sólo desde ayer”.

Las entregas de gas ruso a Europa en las tres principales rutas de los gasoductos se mantenían estables el lunes por la mañana y el gasoducto Yamal-Europa seguía fluyendo hacia el este, desde Alemania hasta Polonia, según los datos del operador.

La empresa rusa Gazprom señaló que seguía suministrando gas natural a Europa a través de Ucrania, de acuerdo con las peticiones de los consumidores europeos.