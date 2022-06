Las exportaciones ecuatorianas de minerales y petróleo aumentarán de nuevo en el 2022 y alcanzarán casi US$ 11,000 millones, explicó el ministro de Energía y Minas de Ecuador, Xavier Vera Grunauer, al cierre de la conferencia minera PDAC que se realizó en Toronto.

De esta cifra, unos US$ 2,600 millones corresponderán a las exportaciones de minerales, lo que supone un aumento de 23% con respecto a las alcanzadas en el año anterior.

El ministro Vera Grunauer también dijo que en el marco de la PDAC, la mayor conferencia minera del mundo, la Empresa Nacional Minera (Enami) firmó un memorándum de entendimiento con la canadiense Barrick Gold.

El acuerdo hará posible que Barrick Gold, uno de los mayores productores de oro del mundo, en colaboración con Enami, busque zonas para explorar la apertura de proyectos en Ecuador.

El acuerdo es similar al que Enami ya firmó con otra compañía canadiense, Solaris Resources, según señaló el ministro ecuatoriano.

Además, Barrick Gold ha expresado su interés en adquirir proyectos que ya están en marcha en Ecuador. “Estamos muy positivos y contentos que Barrick esté interesada en el país”, declaró Vera Grunauer.

Otra de las mayores compañías mineras del mundo, la inglesa Rio Tinto Group, también ha mostrado su interés en instalarse en el país suramericano y ha mantenido reuniones iniciales con las autoridades ecuatorianas, aunque las conversaciones están menos desarrolladas que con Barrick Gold.

Vera Grunauer también confirmó que Ecuador inició conversaciones “muy positivas” con la empresa estatal chilena Codelco sobre el proyecto Llurimagua tras más de un año de tensión entre las dos partes.

Para ello, Codelco ha acordado suspender los dos arbitrajes internacionales que mantenía sobre el proyecto de la mina de cobre, situada a unos 80 kilómetros al noreste de Quito, “para generar ese ambiente cordial de conversación”, explicó el ministro ecuatoriano.

“Queremos buscar soluciones en conjunto, que Codelco se sienta cómodo y que el Ecuador permita firmar esos contratos”, añadió.

El ministro calificó Llurimagua como “muy importante” y “la joya de la corona” por su potencial de producción en un momento en el que la demanda mundial de cobre está en aumento por las necesidades de la transición energética de combustibles fósiles a otras fuentes de energía con menos impacto en la crisis climática.

La actividad minera gana cada año peso en la economía de Ecuador, es ya el cuarto sector en exportaciones, y seguirá en aumento en las próximas décadas.

Las autoridades ecuatorianas quieren que para el 2030, las exportaciones de minerales del país asciendan a US$ 10,000 millones, lo que supone un aumento de 376% con respecto a las cifras del 2021.

Vera Grunauer insistió en que Ecuador implementará la política de expansión minera y petrolera del presidente Guillermo Lasso de forma sustentable y con la aprobación de las comunidades locales.

“No hay otra forma. El tema ya no es si la minería va o no en Ecuador sino qué tipo de minería queremos. Tenemos que ser inteligentes porque la minería sustentable tiene que ver con tres aristas: la financiera, la ambiental y la comunidad”, dijo.

“Estamos generando un reglamento de condiciones mínimas para la política de manejo en el territorio para que las empresas que participen en el nuevo catastro minero y las que ya están aquí”, añadió.