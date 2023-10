Poco importó que “Five Nights at Freddy’s” se estrenara simultáneamente en cines y en streaming este fin de semana. Sus seguidores corrieron a los cines de todo el país para ver la adaptación del videojuego de terror en la pantalla grande, que recaudó US$ 78 millones para colocarse hasta arriba de la taquilla de Norteamérica, según estimó el estudio el domingo.

Universal Pictures le apostó al día y hora de lanzamiento el fin de semana antes de Halloween y la distribuyó en 3.675 cines en Estados Unidos y Canadá, y al mismo tiempo la puso a disposición de los suscriptores de Peacock, el servicio de streaming por suscripción propiedad de NBCUniversal. La película también se estrenó en 64 mercados a nivel internacional, en donde se anticipa que recaude US$ 52,6 millones, sumando para la película US$ 130.6 millones en su lanzamiento mundial, la mayor cantidad para un lanzamiento de horror este año.

“Fue un debut extraordinario”, dijo Jim Orr, el presidente de distribución nacional en Universal, quien elogió a Blumhouse, los productores y el departamento de mercadotecnia del estudio por la campaña dirigida.

“Nuestro departamento de mercadotecnia sigue siendo uno de los mejores superpoderes que tenemos en Universal”, comentó.

Blumhouse, la empresa tras “Paranormal Activity”, “Get Out” y recientes éxitos de horror como “M3GAN” y “The Black Phone”, produjo “Five Nights at Freddy’s”, que fue dirigida por Emma Tami y está protagonizada por Josh Hutcherson, Mary Stuart Masterson y Matthew Lillard. La popular serie de videojuegos, en donde un guardia de seguridad tiene que ahuyentar a personajes animatrónicos asesinos en una decaída pizzería familiar, Freddy Fazbear’s Pizza, fue creada por Scott Cawthon y se estrenó en 2014.

Se prevé que el segundo lugar, “Taylor Swift: The Eras Tour”, cruce los US$ 200 millones a nivel mundial al terminar el domingo, al sumar este fin de semana US$ 14,7 millones a nivel nacional y US$ 6,7 millones a nivel internacional. El tercer lugar se lo llevó “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, que agregóUS$ 9 millones en su segundo fin de semana para un total de ganancias a nivel nacional de US$ 40,7 millones, según Paramount. Con US$14,1 millones adicionales del mercado internacional, el total de la película ahora es de US$ 88 millones.

Las diez películas más taquilleras en los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Five Nights at Freddy’s” - US$ 78 millones.

2. “Taylor Swift: The Eras Tour” - US$14,7 millones.

3. “Killers of the Flower Moon” - US$9 millones.

4. “After Death” - US$ 5,1 millones.

5. “The Exorcist: Believer” - US$ 3,1 millones.

6. “Paw Patrol: The Mighty Movie” - US$ 2,2 millones.

7. “Freelance” - US$ 2,1 millones.

8. “The Nightmare Before Christmas” (relanzamiento) - US$ 2 millones.

9. “Saw X” - US$ 1,7 millones.

10. “The Creator” - US$1 millón.

Fuente: AP

