Estados Unidos da ayuda millonaria a víctimas de Gobierno en Cuba, Venezuela y Nicaragua

El Gobierno estadounidense anunció US$ 13.6 millones de ayuda para los refugiados venezolanos, otros 4 millones para organizaciones civiles nicaragüenses y 750,000 para "prisioneros políticos" en Cuba, un paquete de asistencia que supera los US$ 18 millones.

El anuncio lo hizo el director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Green, durante un debate sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un centro de pensamiento en Washington.

"Todos sabemos que la ayuda humanitaria es un alivio, pero la respuesta debe ser libertad y democracia", subrayó Green.

El jefe de la Usaid consideró que, a pesar de la muerte de Fidel Castro (1926-2016), su "legado de la opresión" continúa en Cuba, ahora bajo el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, de manera que la "represión" sigue contra grupos como las Damas de Blanco, que reúne a esposas y familiares de "presos políticos".

Green también alertó de "ejecuciones extrajudiciales", "torturas" y "encarcelamientos" en Nicaragua, donde las protestas para pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega han dejado 325 muertos desde abril, según las últimas cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Con respecto a Venezuela, Green acusó directamente al presidente Nicolás Maduro de haber "provocado" el mayor "éxodo" de la historia del continente con la salida del país de tres millones de venezolanos que principalmente se han puesto rumbo a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile, según datos de la ONU.

La nueva asistencia de Estados Unidos busca ayudar a las organizaciones civiles de Cuba, Nicaragua y Venezuela que están documentado "los abusos" y "violaciones" de derechos humanos, detalló Green.

Parte de la ayuda destinada a los migrantes venezolanos irá a parar a Colombia, principal destino de quienes huyen de Venezuela.

Según cifras oficiales, en lo que llevamos de año, la agencia de cooperación de Estados Unidos ha dado unos US$ 173,500 a "prisioneros políticos" y sus familias en Cuba y, además, ha otorgado unos US$ 6 millones a refugiados venezolanos y unos US$ 13 millones a grupos en Nicaragua.

Esas cifras son solo una parte de la ayuda que Estados Unidos otorga a asociaciones de esos países, que también reciben asistencia por parte de otras ramas del Gobierno, como el Departamento de Agricultura.

Washington ha endurecido sus sanciones a Venezuela y Nicaragua desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó al poder en enero del 2017