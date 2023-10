La excandidata conservadora Patricia Bullrich, que resultó tercera en los comicios presidenciales argentinos del domingo pasado, anunció el miércoles que respaldará al postulante libertario Javier Milei en el balotaje de noviembre en el que enfrentará al peronista oficialista Sergio Massa.

La decisión de Bullrich, anunciada en carácter personal, dejó al borde de la fractura a la poderosa coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, hasta hace pocos meses la favorita para ganar las elecciones en las que finalmente se impuso Massa.

“La mayoría de los argentinos eligió un cambio, nosotros representamos parte de ese cambio, tenemos la obligación de no ser neutrales”, dijo Bullrich en una conferencia de prensa en la que criticó con dureza a Massa, que es también el actual ministro de Economía.

En medio de una grave crisis económica, el candidato de la centroizquierda oficialista logró el domingo el 36.7% de los votos, frente al 30% de Milei y el 23.8% de Bullrich, que representa el ala más conservadora de su alianza.

El respaldo de Bullrich al economista libertario era esperado por analistas, que también prevén que las facciones moderadas de Juntos por el Cambio se mantengan neutrales o apoyen a Massa para el balotaje.

“Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. No las ocultamos (...) Creemos que hay que aunar fuerzas para un objetivo superior”, añadió en referencia a la supuesta necesidad de vencer al peronismo en el poder.

Javier Milei representa su amistad con Patricia Bullrich publicando la imagen de un león abrazando un pato. (Foto: Twitter)

Más temprano, representantes de otros sectores de Juntos por el Cambio expusieron su neutralidad frente a la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre y algunos incluso respaldaron a Massa, un peronista moderado que parte con ventaja para el balotaje.

Antes de los comicios del domingo, el excéntrico Milei, que propuso eliminar el banco central y dolarizar la economía, había acusado de “asesina” a Bullrich, entre otros graves exabruptos que disparó contra la mayoría de la dirigencia política argentina, a la que despectivamente llama “casta”.

Aunque Bullrich denunció a Milei ante la Justicia por la acusación, el candidato libertario publicó el miércoles inmediatamente después del anuncio en X -la red antes conocida como Twitter- una ilustración de un león, como se apoda al economista, abrazando a un pato, el mote de la excandidata.

Quien resulte ganador de las elecciones deberá enfrentar una inflación del 138% anual, una pobreza del 40% y una crítica escasez de divisas en el banco central, además de una deuda de US$ 44,000 millones contraída en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Bullrich niega “un acuerdo de Gobierno” con Milei

La excandidata de la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich, negó este miércoles tener “un acuerdo de Gobierno” con el aspirante libertario a la Presidencia, Javier Milei, si este alcanza la jefatura de Estado el próximo 19 de noviembre.

“No estamos en un pacto con Javier Milei. Decimos nuestra postura frente a la sociedad que nos votó (...) Acá no hay un pacto, no hay un acuerdo de Gobierno”, apuntó la exministra de Seguridad, que dijo representar únicamente a la fórmula que integró junto a Luis Petri, quien ratificó que “aquí no puede haber neutralidad” porque esta favorece al oficialismo.

La presidenta del partido Propuesta Republicana (Pro), integrante de Juntos por el Cambio, contó que la noche del martes se reunió con Milei y conversaron sobre los duros cruces personales durante la campaña, cuando él la acusó de “montonera tirabombas” en su juventud, en referencia a su pasado en la guerrilla de izquierda peronista Montoneros, y ella lo denunció penalmente por haber insinuado que había puesto explosivos en guarderías.

“Nos perdonamos mutuamente”, afirmó Bullrich, y explicó que “hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos porque está en juego algo muy importante para el futuro”.

Bullrich y Petri se pronunciaron a favor de Milei en representación de los 6.2 millones de ciudadanos que los votaron el domingo y dieron libertad de acción al resto de los partidos de Juntos por el Cambio, e insistió que no hay un acuerdo de Gobierno con Milei: “Es una declaración de carácter político estratégico”.

Para Bullrich y Petri, la neutralidad con vistas a la segunda vuelta que tendrá lugar el 19 de noviembre es funcional al kirchnerismo y el peligro de “reiniciar” un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Massa, que llevaría a Argentina “a su decadencia final”.

Con información de Reuters y EFE

