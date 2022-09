Para el 2026, habrá más de 87.5 millones de personas con patrimonios de al menos US$ 1 millón, sobre los 62.5 millones del 2021, según el Informe de Riqueza Global 2022 de Credit Suisse Group AG. La cantidad aumentará más rápido en las economías emergentes; China prácticamente duplicará su población millonaria, según muestran los pronósticos.

Si bien las 500 personas más ricas del mundo han perdido US$ 1.4 billones en fortuna acumulada en el primer semestre del año, Credit Suisse prevé una rápida recuperación, especialmente para los mercados en desarrollo. El banco suizo espera que China siga creando grandes riquezas pese a que su economía está mostrando señales de tensión en medio de los cierres por el COVID y las duras medidas en sectores como la tecnología y la propiedad.

”A pesar de los reveses de la guerra entre Rusia y Ucrania y la inflación, creemos que la riqueza mundial total seguirá creciendo”, señala el informe. “Estimamos que la riqueza de los hogares en China continuará alcanzando a la de Estados Unidos, con un avance entre el 2021 y 2026 equivalente a 14 años en Estados Unidos”.

Credit Suisse pronostica que las fortunas privadas aumentarán un 36% a US$ 169 billones para el 2026, y que la riqueza por adulto se elevará un 28% a nivel mundial, superando los US$ 100,000 en el 2024. El número de personas con un patrimonio neto ultraalto –aquellos con más de US$ 50 millones– llegará a 385,000.

Los mercados en desarrollo se vieron fuertemente afectados durante la pandemia de COVID-19 y el crecimiento de la riqueza se desaceleró. Pero el año pasado recuperaron impulso y Credit Suisse estima que reducirán la brecha con el mundo desarrollado en los próximos cinco años. Las fortunas se incrementarán un 10% anual en las economías emergentes, en comparación con un aumento de 4.2% en las naciones de altos ingresos.

En el 2021, las fortunas globales aumentaron un 9.8% a US$ 463.6 billones frente al 2020, experimentando un aumento mucho mayor que el que se había registrado desde principios de siglo. El 1% superior poseía el 46% de todos los activos de los hogares, mientras que el 10% más rico de los adultos era propietario del 82% de la riqueza mundial. Estados Unidos tenía la mayor cantidad de personas con un patrimonio neto ultraalto –más de 140,000–, seguido de China, con 32,710.