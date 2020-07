Hija de un hombre extremadamente rico y confidente de mucho tiempo de otro: Ghislaine Maxwell siempre ha disfrutado de la proximidad a la riqueza. Pero cuánto dinero tiene ella misma es un misterio.

Maxwell, quien se declaró inocente de los cargos de haber reclutado a niñas para ser abusadas sexualmente por Jeffrey Epstein, pasará el próximo año en la cárcel, en parte porque sus finanzas “opacas” llevaron al juez que supervisa el caso a concluir que era un riesgo extraordinario de fuga.

“En un nivel básico, el argumento de la defensa es que no puede recordar cuántos millones de dólares tiene”, dijo la fiscal federal adjunta Alison Moe en la audiencia de fianza de Maxwell el martes. La fiscal dijo que las afirmaciones de Maxwell de tener menos de US$ 1 millón en el banco y ningún ingreso mensual eran “inverosímiles”.

La evidencia de gran riqueza por parte de Maxwell, especialmente si el dinero provenía de Epstein, podría reforzar la teoría de los fiscales de que fue cómplice de sus crímenes. Hasta ahora, sus abogados han sugerido que Maxwell, de 58 años, es menos rica de lo que muchos creen, y han tratado de distanciarla del estilo de vida de jet privado e isla privada de Epstein.

Epstein, quien murió en la cárcel en agosto pasado en un aparente suicidio después de ser arrestado por cargos de tráfico sexual, dejó una herencia estimada en alrededor de US$ 630 millones.

Nicholas Biase, portavoz de la Fiscal Federal de Manhattan Audrey Strauss, y Mark Cohen, abogado de Maxwell, no respondieron a correos electrónicos en busca de comentarios sobre las finanzas de Maxwell.

Fianza

En la audiencia de fianza, los fiscales dijeron que habían identificado más de 15 cuentas bancarias diferentes asociadas con Maxwell, con saldos que van desde cientos de miles de dólares hasta más de US$ 20 millones. Vendió una casa en Manhattan por US$ 15 millones en el 2016 y todavía tiene una en Londres que ofreció como garantía de fianza.

Tampoco está claro si Maxwell tiene acceso a fondos de un cónyuge no identificado mencionado por los fiscales el martes. Anteriormente visitó la propiedad aislada de New Hampshire, donde fue arrestada el 2 de julio con un hombre que dijo era su esposo.

Según los fiscales, la propiedad fue realmente comprada por Maxwell por US$ 1 millón en efectivo utilizando una compañía de responsabilidad limitada. Después de ser arrestada, dijo a las autoridades que no sabía el nombre de la compañía propietaria de la casa y que simplemente tenía permiso para quedarse allí.

El gobierno dijo además que tenía información de que, entre el 2007 y 2011, se transfirieron más de US$ 20 millones de cuentas en el extranjero asociadas con Jeffrey Epstein a varias asociadas con Maxwell. Millones que fueron transferidos de regreso más tarde.

Jordan Waxman, socio gerente de la firma de gestión patrimonial de Nueva York Nucleus Advisors, dice que US$ 20 millones parecían una cantidad baja para alguien que usa cuentas en el extranjero. Es posible que solo sea la punta del iceberg, dice.

“Me aventuraría a decir que US$ 20 millones es probablemente lo que encontraron hasta ahora y que el patrimonio neto sería sustancialmente más”, dijo Waxman. “Lo otro es que Jeffrey Epstein supuestamente tenía un patrimonio de aproximadamente US$ 570 millones. ¿Qué hacía ella como su número 2 y con solo US$ 20 millones?

Por supuesto, la operación de Epstein estaba lejos de ser un negocio típico de administración de dinero. Hizo buena parte de su fortuna aconsejando al gigante de la lencería Les Wexner sobre su dinero, bienes raíces y otros problemas multimillonarios, hasta que cortaron lazos en el 2007.

Epstein invirtió en fondos de cobertura y asesoró a otras personas súper ricas, incluido Leon Black, sobre impuestos y filantropía.

No hay indicios de que Ghislaine haya ayudado directamente a Epstein con asuntos financieros. En cambio, Maxwell, quien creció en la alta sociedad británica y se graduó de la Universidad de Oxford, presentó a Epstein a la élite mundial, incluidos políticos y realeza.

Nueva York

Después de llegar a Nueva York a raíz de la muerte de su padre y el escándalo que siguió, ella se acercó a Epstein en la década de 1990.

Inicialmente estuvieron involucrados sentimentalmente, pero se mantuvieron cercanos, y Epstein llamó a Maxwell su “mejor amiga” en un artículo de Vanity Fair del 2003. Como piloto de helicóptero entrenada, incluso lo transportó a su isla privada.

En la audiencia, el abogado de Maxwell, Cohen, rechazó las afirmaciones del gobierno sobre la riqueza de su cliente, particularmente las acusaciones de que estaba “asociada” con 15 cuentas.

“Sin detalles, sin explicación para la corte, solo más suciedad”, dijo Cohen. “Bueno, ella tiene tres cuentas bancarias que reveló”.

Dijo que era posible que hubiera otras cuentas relacionadas con una organización sin fines de lucro ahora desaparecida que Maxwell manejó anteriormente y que estaban dispuestos a rastrearlas si la corte lo consideraba importante.

Cohen también dijo que las ganancias de la venta de casas adosadas de Maxwell en Manhattan ya se han agotado debido a varios pasivos y gastos, incluido un “litigio extenso y sustancial”.

En el 2017, Maxwell resolvió en términos no divulgados una demanda por difamación de la víctima de Epstein Virginia Guiffre, y ahora está pagando a cuatro abogados para defenderla de cargos penales.

En marzo, Maxwell demandó el patrimonio de Epstein para cubrir sus costos legales, alegando que él siempre se había comprometido a brindarle ayuda financiera.

Robert Maxwell

Una pregunta importante sobre Maxwell es si heredó una considerable riqueza de su padre, el magnate británico de las publicaciones Robert Maxwell.

Una vez clasificado entre los hombres más ricos del mundo, Maxwell murió en 1991 mientras su imperio mediático, que una vez incluyó el New York Daily News, se estaba desmoronando y comenzaba a incumplir con préstamos enormes. Después de su muerte, se descubrió que cientos de millones de libras se habían desviado de los fondos de pensiones de sus empresas.

Aunque a menudo se supone que Ghislaine Maxwell se quedó sin dinero por los escándalos que envolvieron la compañía de su padre y llevaron a su hermano mayor a declarar la bancarrota personal más grande en la historia del Reino Unido, los fiscales federales en Nueva York plantearon la posibilidad de que todavía tuviera dinero familiar considerable su disposición.

Fideicomiso suizo

“No está muy claro si la acusada está recibiendo ingresos de cuentas de fideicomiso o una herencia o medios de otro tipo”, dijo la fiscal Moe en la audiencia del martes. Dijo que el gobierno estaba al tanto de un fideicomiso suizo que beneficiaba a Maxwell y tenía más de US$ 4 millones el mes pasado, y en el que un pariente sirvió como fideicomisario.

Cohen respondió que Maxwell reveló su cuenta suiza en una presentación ante el Servicio de Impuestos Internos y dijo que una de las transferencias de fondos se debió al vencimiento de un bono de US$ 500,000.

Harvey Bezozi, contador y asesor financiero en Greenwich, Connecticut, piensa que tendría sentido que Robert Maxwell tratara de proteger algo de la riqueza de su familia. “Me imagino que la herencia familiar o el fideicomiso fueron construidos por un abogado de impuestos sobre bienes altamente competente”, dice.

Gran parte de la riqueza en el extranjero de Ghislaine Maxwell puede ser esquiva para las autoridades estadounidenses, asegura Waxman.