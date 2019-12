Creo que este será mi artículo favorito de Donald Trump por un tiempo.

El miércoles por la noche, justo cuando se realizaba su juicio político, el presidente asistió a un mitin en Michigan. La noticia del evento, si se le puede llamar así, fue que Trump había insultado a la representante demócrata Debbie Dingell y a su difunto esposo, el excongresista John Dingell , en su propio estado. Supongo que es un recordatorio de quién es Trump, pero esa no fue la parte del mitin que encontré memorable.

La parte que me llamó la atención tiene que ver con la defensa de Trump frente a las acusaciones que condujeron a su juicio político. Los demócratas acusan que Trump abusó de su poder cuando intentó presionar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden —posible oponente de Trump en 2020— a cambio de favores oficiales. En una crucial llamada telefónica que sostuvo en julio con Zelenski, Trump dijo una frase clave: “Pero me gustaría que nos hiciera un favor”.

Para los demócratas de la Cámara de Representantes, este parece ser el punto en el que el presidente intentó forzar a un líder extranjero para que le brindara ayuda política. Pero Trump y sus aliados han insistido en otra lectura: enfatizan el “nosotros” y afirman que Trump estaba pidiendo, como presidente, algo que todo el país quería.

El 4 de diciembre, Trump lo expresó en Twitter: “Con la palabra ’nosotros’ me refería a Estados Unidos, nuestro país”. Esta semana, en una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo volvió a mencionar: “Le dije que nos hiciera un favor a nosotros, no a mí, y a nuestro país, no a una campaña”.

Esta ha sido una parte crucial de la defensa de Trump. Sus aliados han hecho la misma distinción una y otra vez; los republicanos hicieron de él un puntal de su caso durante las audiencias de juicio político. El representante Steve Scalise volvió a mencionarlo ayer en una entrevista. Y, sin embargo, todo se basa en la premisa de que el presidente no usaría el "nosotros" —la primera persona del plural— para referirse a sí mismo. Entonces, ¿qué dice Trump en Michigan para dar inicio a su mitin, justo cuando la Cámara decide sobre un juicio político?

Como informó Kaitlan Collins, de CNN:

"Realmente no parece que estemos siendo acusados", dijo el presidente Trump a la multitud de Michigan. "El país está mejor que nunca... No hicimos nada malo. Tenemos un tremendo apoyo en el Partido Republicano".

"Estemos siendo acusados". "No hicimos nada malo". "Tenemos un tremendo apoyo". No, esto no prueba la intención de Trump en la llamada telefónica, pero erradica la idea de que no diría "nosotros" para referirse a sí mismo, de forma personal. Con certeza no ayuda a su situación. O no pudo controlarse durante unos días después de hacer esta declaración, o no pudo darse cuenta de la conexión o, simplemente, no le importa si es coherente entre un minuto y otro. Lo más probable es que sea una combinación de los tres.

Y ese, ese mismo, es el presidente de Estados Unidos.

Por Jonathan Bernstein

