Tuits de Trump sobre comercio ahora solo importan a un activo

Los tuits de Donald Trump alguna una vez perturbaron a los mercados más que una prueba nuclear de Corea del Norte , con ataques a empresas individuales que causaron caídas generalizadas en las acciones.

Ahora, los tuits del presidente de Estados Unidos sobre cambiar drásticamente el comercio fronterizo en ocasiones siembran descontento entre los líderes mundiales, pero para los operadores, solo importan si especulan con la soja.

"Prácticamente todas las semanas los mercados tienen que digerir más retórica comercial de línea dura de los funcionarios de la administración de EE.UU. y la cuenta de Twitter del presidente", escribieron el jueves en una nota los estrategas de Goldman Sachs James Weldon y Charles Himmelberg. "Encontramos evidencia de que los tuits del presidente Trump sobre el comercio tienen bastante poca importancia para los principales mercados".

Los analistas no encontraron una "relación obvia" entre las menciones del comandante en jefe sobre "comercio" y "arancel" y el índice de volatilidad VIX de CBOE. El VIX sigue las expectativas de los operadores para las oscilaciones implícitas del índice S&P 500 durante el próximo mes, y a menudo se le llama el "indicador del miedo" de Wall Street porque se mueve inversamente a las acciones de EE.UU.

"Los tuits del presidente Trump no son estadísticamente significativos", dijeron los estrategas de Goldman.

Su conclusión marca un gran cambio para @realDonaldTrump. Como presidente electo, su comentario de que EE.UU. debería "cancelar un pedido" de un nuevo Air Force One que estaba siendo fabricado por Boeing porque "los costos están fuera de control" generó una rápida ola de ventas de acciones del gigante aeroespacial durante las operaciones previas a la apertura oficial del mercado.

En mayo de 2017, después de asumir el cargo, un análisis de Deutsche Bank reveló que los operadores deberían "seguir" al presidente cuando sus tuits movían el mercado de divisas, ya que cualquier tendencia que se pusiera en marcha probablemente continuaría. Y tan solo el 2 de abril, el tuit de Trump en que se comprometió a cambiar los términos del acuerdo entre la oficina de correos de EE.UU. y Amazon.com contribuyeron a la mayor caída de un día en las acciones del gigante del comercio electrónico desde febrero de 2016.

Importancia para la soja

Pero, de acuerdo con los estrategas de Goldman, las cosas ahora son diferentes.

"El único activo para el cual los tuits de Trump relacionados con el comercio parecen tener alguna importancia es la soja", escribieron Weldon y Himmelberg. "El resultado concuerda con la opinión de nuestro equipo de productos básicos de que las tensiones comerciales deberían tener un impacto menor en los mercados de productos básicos con la única excepción de la soja, donde no es posible redirigir completamente los suministros si China aplica aranceles a la soja de EE.UU."

El historial del presidente como un estratega en jefe de activos puede ser una de las razones por las que los operadores pueden ser reacios a actuar en función de sus micro-mensajes en línea. El tiempo que Pfizer estuvo en territorio negativo a principios de este mes después de que el presidente dijera en Twitter que la compañía debería "estar avergonzada de haber aumentado los precios de los medicamentos sin ninguna razón" fue fugaz. Tras un breve descenso, las acciones se recuperaron, aunque Pfizer acordó retrasar los aumentos de precios.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron más de un 5 ciento en el mes posterior al tuit de Trump en que culpó a la OPEP por los precios del petróleo "artificialmente muy altos" que "no eran buenos y no se aceptarán". El aluminio también se recuperó durante el mes después de que el presidente indicó que no estaba sorprendido de que los precios hubieran caído a pesar de los aranceles. Ambos productos ahora están cerca de los niveles en que se encontraban cuando Trump presionó el botón "enviar".

Entonces, la ley de rendimientos decrecientes puede haber operado para el Twitter presidencial sobre asuntos comerciales, un tema que los inversionistas dicen es el mayor riesgo de variaciones extremas de consenso para los mercados desde la crisis de la deuda soberana europea en julio de 2012.

"Esto no quiere decir que los mercados no estén valorando el riesgo comercial o que las tensiones comerciales no sean una preocupación", escribieron los estrategas de Goldman. "Dicho esto, nuestros hallazgos sugieren que es improbable que los mercados globales incorporen el creciente riesgo de una guerra comercial revisando Twitter".