El Departamento del Tesoro estadounidense informó que va a emitir valores del Tesoro para captar US$ 98,000 millones en deuda a mediados de agosto con bonos a corto, medio y largo plazo.

Por una parte, coincidiendo con una emisión de deuda de US$ 54,100 millones que vence el 15 de agosto, propondrá a los inversores reinvertir esta cantidad, al tiempo que lanzará nuevos títulos de deuda por valor de US$ 43,900 millones.

El Tesoro ofrece tres productos: pagarés a tres años por un monto de US$ 42,000 millones; a diez años, por un monto de US$ 35,000 millones y a 30 años, por un monto de US$ 21,000 millones.

Esta subasta se ofrece cuando Estados Unidos vive una compleja situación económica tras dos trimestres de caída del Producto Bruto Interno (PBI), con la inflación disparada y la Reserva Federal (Fed) subiendo constantemente los tipos de interés para intentar contener el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La última subida de tipos se produjo el pasado 27 de julio, fue de 0.75 puntos y fue la segunda en los últimos dos meses y la cuarta desde marzo.

La rentabilidad de los pagarés está todavía por concretar. El de tres años se subastará en función del rendimiento a las 13:00 horas del próximo martes, el de diez años se fijará a la misma hora del 10 de agosto y el de 30 en función del rendimiento a la misma hora del jueves 11. Todas estas subastas se liquidarán el 15 de agosto.

El saldo de los requisitos de financiación del Tesoro durante el trimestre se cubrirá con subastas semanales de letras, letras de gestión de efectivo (CMB) y subastas mensuales de notas, bonos, valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS) y notas de tasa flotante (FRN) a dos años.

El Tesoro explicó que tiene la intención de continuar reduciendo el tamaño de las subastas de valores de cupón nominal durante el trimestre de agosto a octubre del 2022 y cree que las reducciones anunciadas le dejan “bien posicionado para abordar posibles cambios en la perspectiva fiscal”.

Dependiendo de cómo evolucionen las necesidades de endeudamiento, el Tesoro decidirá si los ajustes son apropiados y tendrá en cuenta “cualquier variación estacional o inesperada” en las necesidades de préstamo a través de “cambios en los tamaños de las subastas de letras regulares y/o de las letras CMB”.