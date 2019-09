Según una demanda, las compañías que producen más del 90% del pollo de Estados Unidos han conspirado para deprimir los salarios de una fuerza laboral mayoritariamente inmigrante en algunos de los trabajos más peligrosos del país.

El caso presentado la semana pasada se basa principalmente en entrevistas con exempleados y afirma que la conspiración entre 18 compañías, sus subsidiarias y afiliadas y dos firmas consultoras continúa hasta hoy. Se presentó en nombre de tres extrabajadores, pero busca el estatus de demanda colectiva para cientos de miles, muchos con habilidades lingüísticas limitadas y pocas posibilidades de empleo.

Desde 2009, los líderes de los departamentos de recursos humanos y compensación de las firmas han celebrado reuniones secretas anuales en un hotel de Destin, Florida, para discutir el pago y los beneficios para los trabajadores de línea y mantenimiento en aproximadamente 200 plantas, según la denuncia en el tribunal federal de Baltimore. Utilizando agencias de consultoría como intermediarias, dice la demanda, comparten información salarial detallada. Los gerentes de planta también cooperan, por ejemplo, llamándose entre sí cuando se anuncia una expansión para averiguar los salarios para los nuevos puestos, dice.

La demanda se dirige a 18 procesadoras, incluidas Tyson Foods Inc., Sanderson Farms Inc., Mar-Jac Poultry Inc., Wayne Farms Inc., Perdue Farms Inc. y Pilgrim’s Pride Corp., sus subsidiarias y afiliadas, así como las consultoras Agri Stats y Webber, Meng, Sahl and Co. Inc.

"No creemos que esta demanda tenga ningún mérito", dijo por correo electrónico Andrea Staub, portavoz de Perdue. "Nuestra filosofía de compensación es pagar salarios justos y, en algunos casos, superiores al promedio".

Tyson, Mar-Jac, Wayne y Sanderson declinaron hacer comentarios. Las otras compañías y consultoras no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La demanda, que busca daños no especificados, no es solo por dinero, dijo el abogado demandante principal.

“Estos trabajadores son algunos de los trabajadores más vulnerables en Estados Unidos”, asegura George F. Farah , socio de Handley Farah & Anderson PLLC, una firma con sede en Washington que investiga casos contra corporaciones por motivos de justicia social. “No puedo pensar en un caso más importante que haya seguido en toda mi carrera”.

El pollo es la proteína más popular y barata del país: los estadounidenses comerán aproximadamente 94,3 libras cada uno en 2019, según el Consejo nacional del pollo, y solo pagarán US$ 1.90 por libra. Preparar toda esa carne es dispendioso y peligroso. Los trabajadores avícolas sufrieron enfermedades profesionales a un ritmo cinco veces mayor que otros trabajadores estadounidenses en 2013, según un informe de Oxfam de 2015, y 72% informó enfermedades o lesiones importantes relacionadas con el trabajo.

Encontrar personas dispuestas a hacer el trabajo se ha convertido en un desafío, como señala un informe de la industria de 2018, y la aplicación más estricta de las leyes de migración lo ha hecho aun más difícil de lo habitual.

El 7 de agosto, agentes federales allanaron siete plantas de Mississippi y arrestaron a 680 trabajadores indocumentados. Bajo el presidente Donald Trump, quien se ha dedicado a limitar la inmigración legal y sacar por la fuerza a los residentes indocumentados, las investigaciones a los lugares de trabajo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidosaumentaron a 6.848 en el año fiscal 2018, en comparación con 1.691 el año anterior. Trump elogió las redadas de Mississippi como un "buen elemento disuasorio".

Los demandados en el nuevo caso han empleado a cientos de miles de trabajadores, según la denuncia. Un trabajador puede estar expuesto a animales vivos, cuchillos afilados, movimientos repetitivos y una letanía de otros peligros. Oxfam encontró que los salarios promedian alrededor de US$11 por hora, lo que mantiene a los empleados cerca o por debajo del umbral de pobreza.

La mayor parte del pollo del país proviene de una región concentrada en el sudeste. Las plantas están tan cerca que cada compañía "posee y opera una planta de procesamiento de pollo que se encuentra a 28 millas de la planta de procesamiento de un competidor", según la demanda. Eso debería hacer que el mercado laboral sea competitivo, con trabajadores capaces de pasar al empleador que mejor paga. En cambio, los posibles competidores se confabulan, según la demanda.

"Como un asunto antimonopolio puro, parece realmente fuerte, como si hubiera un patrón de coordinación en el control compartido sobre los salarios", asegura Peter Carstensen, exabogado antimonopolio del Departamento de Justicia y profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Wisconsin.

Si bien las compañías han dicho que están pagando más y que ofrecen nuevos beneficios y mejores condiciones, los demandantes afirman que los aumentos salariales se compensaron con cambios en otros beneficios, como primas más altas de seguro médico. Además, sus economistas descubrieron que los salarios en las plantas de alimentos no avícolas eran más altos y aumentaban más rápido que los de las plantas de los acusados.

El esquema comenzó en 2009 o incluso antes, según la demanda.