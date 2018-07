El presidente ejecutivo de J.P. Morgan , Jamie Dimon , expresó hoy su temor a que las políticas comerciales de la administración de Donald Trump puedan hacer mella en el progreso económico que está logrando Estados Unidos y provoque así "resultados negativos".

"Estoy un poco preocupado de que pueda generar resultados negativos", comentó Dimon en una entrevista con la CNBC.

Preguntado sobre cuáles son las mayores amenazas para la economía de EE.UU., Dimon mencionó la creciente disputa comercial entre los Estados Unidos y China, sobre todo "si la escaramuza se convierte en una guerra más", apuntó.

La administración Trump está considerando imponer otra ronda de aranceles a China por valor de US$ 200,000 millones, una cuestión sobre la que Dimon admitió haber trasladado a la administración Trump, al igual que otros líderes empresariales, que no estaban de acuerdo con sus tácticas, ante lo que el presidente Donald Trump "obviamente no está de acuerdo con nosotros".

Dimon, de 62 años, es el CEO con más años en el liderazgo de un importante banco de EE.UU.

A pesar de la disputa comercial que protagoniza Trump, Dimon dijo ser optimista sobre la fortaleza de la economía de EE.UU y el negocio de los bancos.

"Finalmente, la gente vuelve a trabajar (...) El balance del consumidor está en buena forma. Los gastos de capital están subiendo. La formación de los hogares está aumentando. La construcción de viviendas es escasa. El sistema bancario es muy, muy saludable en comparación con el pasado", resumió.