Musk, de Tesla, dice que Congreso de EE.UU. no debería aprobar proyecto de autos eléctricos de Biden Desde el 2019, Tesla generó más de US$ 3,000 millones de ingresos por la venta de créditos regulatorios a otros fabricantes de automóviles que no cumplen con los estándares de emisiones del gobierno. El aumento de los ingresos ayudó a Tesla a comenzar a obtener beneficios anuales el año pasado.