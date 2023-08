En comentarios que incluyeron varias inexactitudes importantes sobre la segunda economía más grande del mundo, Biden dijo el jueves en un evento de recaudación de fondos políticos que China estaba en “problemas” porque su crecimiento se había desacelerado y tenía la “mayor tasa de desempleo”.

También criticó la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Xi debido a los altos niveles de préstamos a las economías en desarrollo asociados con el programa de inversión global.

“China estaba creciendo al 8% anual para mantener el crecimiento, ahora lo hace cerca del 2% anual”, dijo a los donantes en Park City, Utah, en una reseña errónea de la tasa de expansión de China.

“Está en una posición en la que la cantidad de personas en edad de jubilarse es mayor que la cantidad de personas en edad de trabajar”, agregó, un dato que no solo es incorrecto, sino que también errado por cientos de millones de personas.

“Así que tienen algunos problemas”, agregó. “Eso no es bueno, porque cuando la gente mala tiene problemas, hace cosas malas”.

Josef Gregory Mahoney, profesor de política y relaciones internacionales de East China Normal University en Shanghái, dijo que es poco probable que Pekín sea “engañado”, para que responda a las últimas críticas de Biden.

“Pekín sabe que Biden recurrirá cada vez más a tácticas contra China para reunir el apoyo popular en casa”, sostuvo Mahoney. “Pero también es importante recordar que Pekín escuchó cosas mucho peores de Trump”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China no respondió a una solicitud de comentarios.

Los comentarios de Biden fueron unas de sus críticas más directas hasta el momento sobre el principal rival económico y geopolítico de Estados Unidos. El presidente ha tratado de caminar por una línea muy fina entre el uso de restricciones comerciales para disuadir el avance militar de alta tecnología de China, mientras logra un acercamiento diplomático con los líderes chinos que podría allanar el camino para una posible reunión este año con Xi, quien se espera que visite Estados Unidos en noviembre para asistir a la cumbre de APEC.

Todavía no está claro si eso se materializará, particularmente después de informes que señalaron que la Casa Blanca prohibirá que el líder sancionado de Hong Kong, John Lee, asista a la reunión de 21 economías de Asia-Pacífico.

Si bien Biden dijo el jueves que Washington no está buscando una pelea con Pekín, una serie de problemas amenazan con descarrilar la relación una vez más, desde las nuevas restricciones a la inversión aprobadas esta semana por Estados Unidos a las tensiones militares por Taiwán.

No es la primera vez que Biden hace comentarios improvisados que amenazan con socavar el trabajo de su Administración para estabilizar los lazos. En junio, solo un día después de que el secretario de Estado Antony Blinken completara un viaje a Pekín para aliviar las tensiones, Biden comparó a Xi con un “dictador” y cuestionó el control del líder chino sobre su país y su Ejército.

No está claro cómo reaccionará Pekín a los últimos comentarios de Biden, pero los ataques a la economía china de US$ 18 billones llegan en un momento particularmente sensible para Xi.

Aunque Biden tergiversó las estadísticas clave sobre China, el panorama general sigue siendo sombrío. El producto interno bruto de China creció a un ritmo más lento de lo esperado de 5.5% en la primera mitad del año, en comparación con el año anterior, lo que condujo a preocupaciones sobre los efectos dominó para la economía global.

LEA TAMBIÉN: China autoriza viajes de turismo en grupo a Perú y otros 70 países

China entró en deflación en julio y está luchando contra la desaceleración de las exportaciones, el alto desempleo juvenil y un mercado inmobiliario en caída.

El Gobierno de Xi ha tratado de silenciar las noticias económicas negativas, y los funcionarios advirtieron a los economistas locales que eviten la palabra “deflación” cuando se refieren a las presiones de los precios. Se han eliminado de las plataformas de redes sociales discusiones sobre temas delicados como la reforma del sector privado, y esta semana las autoridades dijeron a las empresas de internet que se ocupen rápidamente de los comentarios difamatorios dirigidos a las empresas.

Al mismo tiempo, los comentarios de Biden incluyeron inexactitudes fácticas y exageraron algunos de los problemas de China. Mientras que la población de China se contrajo por primera vez en seis décadas el año pasado, el gigante asiático todavía tenía 876 millones de personas en edad laboral versus 280 millones de personas de 60 años o más, según estadísticas oficiales.

LEA TAMBIÉN: China plantea medidas para apoyar a empresas y sector inmobiliario en segundo semestre