Los dos bufetes de abogados que representan a las víctimas, le pidieron el jueves por la noche al juez de distrito de Estados Unidos Jed Rakoff en Manhattan que aprobara el acuerdo propuesto de US$ 290 millones de su demanda colectiva contra JPMorgan, asignando el 30% de dicha cantidad a los abogados en honorarios. Los abogados piden el mismo porcentaje del acuerdo de US$ 75 millones propuesto por Deutsche Bank.

Ninguno de los acuerdos tiene aún la aprobación final. En una audiencia anteriormente este mes en el caso de Deutsche Bank, Rakoff dijo a los abogados principales de los demandantes, David Boies y Brad Edwards que sus honorarios le parecían “un poco altos dadas las circunstancias”.

Los honorarios del 30% o más no son inusuales en las demandas colectivas, donde los abogados de los demandantes no reciben dinero por adelantado y corren el riesgo de no obtener nada si pierden el caso. Pero muchos casos importantes duran años, incluso décadas. Las dos demandas que acusan a JPMorgan y Deutsche Bank de facilitar el tráfico sexual de Epstein se presentaron en noviembre.

Ni JPMorgan, que anunció su acuerdo la semana pasada, ni Deutsche Bank admiten responsabilidad alguna como parte de sus acuerdos.

En la presentación del jueves, los abogados de los demandantes enfatizaron que comenzaron a trabajar en los casos en 2021, un año antes de que se presentaran las demandas. Dijeron que más de 25 abogados trabajaron en el caso, entrevistaron a más de cien testigos y revisaron cientos de miles de documentos. También enfrentaron una dura defensa por parte de los abogados de JPMorgan.

En la mayoría de las acciones colectivas, los honorarios de los abogados eclipsan las cantidades pagadas a los demandantes individuales. En el acuerdo de Deutsche Bank, las indemnizaciones oscilan entre US$ 75,000 y US$ 5 millones por demandante. No hay un tope específico para las indemnizaciones en el caso de JPMorgan, y las víctimas pueden potencialmente buscar una compensación de parte de ambos bancos. Epstein fue cliente de JPMorgan de 1998 a 2013, y luego de Deutsche Bank de 2013 a 2019.

En ambos acuerdos, todo el dinero que no se asigne a las víctimas o a los abogados se donará a obras de caridad.

Boies , quien anteriormente representó a algunas víctimas de Epstein pro bono, no es ajeno a las grandes indemnizaciones por honorarios legales. En agosto, su firma y otras dos ganaron la aprobación de US$ 667 millones en honorarios derivados de un acuerdo de US$ 2,670 millones de un caso antimonopolio contra Blue Cross Blue Shield. Ese caso se luchó durante nueve años, involucró a dos bufetes de abogados y planteó cuestiones legales más complejas que los casos de Epstein.

Un portavoz de Boies no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

