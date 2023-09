Tras cinco meses en huelga, los guionistas de Hollywood obtuvieron uno de los primeros convenios para regular el uso de la inteligencia artificial en su trabajo.

Los principales estudios de Hollywood, entre ellos Walt Disney Co. y Netflix Inc., acordaron que la IA “no suple el trabajo de un guionista”, según un resumen del nuevo acuerdo laboral de tres años distribuido por el Writers Guild of America. Los guionistas pueden optar por utilizar la tecnología, pero no se les puede exigir que lo hagan. Además, los estudios deberán revelar si algún material entregado a los escritores fue generado por IA.

Sin embargo, los guionistas perdieron en un punto de negociación: los estudios serán libres de utilizar los guiones existentes para entrenar software de inteligencia artificial. El tema fue uno de los últimos puntos negociados, ya que los empleadores insistieron en que no podían aceptar restricciones que ninguna otra industria había aceptado, especialmente porque la legislación sobre los derechos de autor aún no es clara al respecto, según una persona familiarizada con las discusiones que pidió no ser identificada.

El gremio, que cuenta con unos 11,500 miembros a nivel nacional, se declaró en huelga el 2 de mayo, en busca de salarios más altos y otros cambios en sus reglas laborales. Entre esos, el sindicato quería asegurarse de que la IA no pudiera utilizarse para quitarles sus puestos de trabajo.

Los estudios, representados por la Alliance of Motion Picture & Television, originalmente ofrecían solo reuniones anuales para discutir los avances en la tecnología, dijo el sindicato en mayo.

Las compañías de medios regresaron en agosto con una nueva propuesta que garantizaba que el salario de un guionista, los créditos de pantalla y otros derechos no se verían afectados por el uso de la IA. Por ejemplo, si a un escritor se le diera un guion generado por IA para que trabajara a partir de ahí, se le pagaría como si fuera un trabajo normal y no una reescritura de menor precio.

El nuevo contrato aún debe ser aprobado por los miembros del gremio, quienes se espera que concluyan su votación el 9 de octubre. Mientras tanto, podrán volver al trabajo.

El paro laboral de 146 días costó a la economía estadounidense más de US$ 5,000 millones, la mitad de los cuales recayó en California, según el Milken Institute.

Destacados guionistas expresaron su preocupación de que la tecnología de inteligencia artificial en rápido desarrollo pudiera usarse para escribir guiones, lo que le quitaría trabajo a los humanos.

“El plagio es una característica del proceso de IA”, escribió el gremio en marzo en X, la plataforma antes conocida como Twitter. En una de las pancartas se leía el mensaje: “Un robot nunca me hizo reír”.

Los modelos impulsados por IA como ChatGPT y Stable Diffusion de Stability AI son cada vez más comunes en las empresas creativas. Las herramientas pueden generar ideas o borradores para productos terminados.

“La pregunta es: ¿Cómo equilibrar la protección de los empleos y los medios de vida de las personas, al mismo tiempo que se adopta esta nueva tecnología para agilizar el trabajo?” preguntó Francesco Marconi, director ejecutivo de la empresa de periodismo basado en inteligencia artificial AppliedXL.

Los modelos actuales de lenguaje de IA sobresalen en áreas como la de la escritura creativa, afirmó, pero estos siempre necesitarán supervisión humana.

Marconi describe las herramientas como “energía intelectual gratuita” que puede acortar el tiempo para escribir y al mismo tiempo eliminar algunos de los elementos humanos con los que los espectadores podrían identificarse.

El Screen Actors Guild, que se embarcó en su propia huelga en julio y la IA también ha sido incluída en las negociaciones. Recientemente, la tecnología se utilizó para rejuvenecer a Harrison Ford para la última película de Indiana Jones y recrear la voz de Anthony Bourdain en un documental.

Los actores buscan asegurarse de conservar los derechos sobre sus imágenes, así como dar su consentimiento sobre cómo se utilizan los datos recopilados de sus actuaciones. El Animation Guild comenzará a negociar su contrato en el verano de 2024. Un portavoz dijo que será su primera oportunidad de abordar el tema.

