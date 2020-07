Plataformas de publicidad digital gestionadas por Google, Amazon.com Inc. y otras tecnológicas canalizarán al menos US$ 25 millones a sitios web que difunden información falsa sobre COVID-19 este año, según un estudio del grupo de investigación llamado Global Disinformation Index (GDI).

Las plataformas de Google darán US$ 19 millones, o US$ 3 de cada US$ 4 que los sitios de desinformación obtienen en ingresos por publicidad.

OpenX, un distribuidor de publicidad digital más pequeño, maneja aproximadamente 10% del dinero, mientras que la tecnología de Amazon opera aproximadamente US$ 1.7 millones, o 7%, del gasto en marketing digital que recibirán estos sitios, según GDI.

GDI hizo las estimaciones en un estudio que analizaba anuncios publicados entre enero y junio en 480 sitios web en inglés identificados como editores de desinformación sobre el virus.

Algunos de los anuncios eran para marcas como el gigante de cosméticos L’Oreal SA, el sitio web de muebles Wayfair Inc. y la empresa de tecnología de imagen Canon Inc. Los datos excluyen las redes sociales y los servicios de video en línea, por lo que el total real es probablemente mucho mayor.

Gobiernos y funcionarios de la salud aún están aprendiendo sobre el virus, y esto ha permitido que la información errónea florezca en línea.

Los gigantes de Silicon Valley se han comprometido a tomar medidas enérgicas, y Google, de Alphabet Inc., ha eliminado anuncios de sitios que violan sus políticas. Sin embargo, GDI cree que estas plataformas deben hacer más para limitar la propagación de información errónea.

“La diferencia entre lo que las empresas dicen públicamente sobre su dedicación a no monetizar el discurso de odio y el contenido perjudicial, especialmente en torno a la pandemia, no coincide con lo que nuestros datos nos dicen que realmente está sucediendo”, indicó Danny Rogers, cofundador de GDI.

En un anuncio del 19 de mayo por Amazon, un producto de L’Oreal fue promocionado en Americanthinker.com junto a un artículo titulado “¿Grandes farmacéuticas suprimen la hidroxicloroquina?” A principios de este mes, Google publicó un anuncio de Bloomberg News en el sitio web Bigleaguepolitics.com, según el informe de GDI.

GDI es un grupo de investigación con sede en el Reino Unido que proporciona clasificaciones de riesgo de desinformación en sitios de medios de todo el mundo.

GDI dijo que presentó a Google, Amazon y OpenX los últimos hallazgos de su informe y que ninguna de las tecnológicas dio una respuesta formal. El grupo actualiza su investigación semanalmente y a menudo dice a las tecnológicas cuándo sus plataformas colocan anuncios en sitios de información errónea.

El grupo de investigación publica esta información, en parte, como una forma de alertar a los anunciantes cuando aparecen sus anuncios de marketing en este tipo de sitios web. Estas marcas pueden ayudar retirando anuncios de plataformas tecnológicas cuando identifican problemas como este, dijo Rogers.