Con cerca de 10 millones de puestos de trabajo, el sector automotor es un actor fundamental en la economía estadounidense que corre el riesgo de sufrir los efectos de huelga iniciada el viernes por los empleados de los tres principales fabricantes.

“El ecosistema automotor genera un billón de dólares anualmente para la economía estadounidense, o casi el 5% del producto interno bruto”, afirma la Alianza para la Innovación Automotriz en su sitio web, donde indica que, a finales de 2022, el sector empleaba directamente a más de 9,67 millones de personas.

La Alianza, citando un estudio de S&P Global Mobility, precisa que en 2022 se vendieron en el país 13,5 millones de vehículos nuevos.

Ese año, el sector exportó por US$ 96,600 millones y totalizó US$ 282,000 millones en importaciones, aportando US$ 126,200 millones a las arcas federales.

El país tiene un parque móvil de 284 millones de vehículos matriculados, incluidos 100.61 millones de automóviles, 103,26 millones de minivans, 59 millones de camionetas (pickups) y 15.73 millones de furgonetas.

Los motores de combustión/híbridos siguen siendo mayoría con 280.87 millones, por delante de 2.14 millones de vehículos eléctricos (EV).

LEA TAMBIÉN: Huelga en tres fábricas de autos amenaza economía de EE.UU.

Esta rama se beneficia del crecimiento del fabricante Tesla, que produjo 1.36 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo en 2022 (+47%). Su facturación alcanzó los US$ 81,500 millones (+51%) y su beneficio neto se duplicó con creces, hasta 12,600 millones.

Según Kelley Blue Book, filial de Cox Automotive, el precio medio de un vehículo nuevo se situó en US$ 48.334 en julio de 2023 (+2,7% desde principios de año). En el caso de los vehículos eléctricos, siguió cayendo hasta alcanzar los US$ 53.469 en julio (61,000 en enero).

Las inversiones para la transición eléctrica alcanzaron los US$ 109,100 millones entre 2018 y 2023, según el Centro de Investigación Automotriz (CAR).

De acuerdo a la oficina estadounidense de estadísticas, el salario medio por hora en el sector de fabricación en agosto de 2023 se situó en US$ 27.99 por un promedio de trabajo semanal de 44.3 horas.

Los “Tres Grandes”

La asociación AAPC, que representa a los tres grandes fabricantes históricos -General Motors, Ford y Stellantis, apodados los “Tres Grandes”- afirma que ellos solos aportan el 3% del PIB. Presenta a la industria del automóvil como el sector manufacturero más grande del país.

Estos tres grupos con raíces en Detroit, Michigan, operan el 60% de las plantas de montaje del país. Han anunciado en los últimos seis años más de US$ 34,000 millones en inversiones.

Desde este viernes, los tres son objeto de una huelga histórica, cuyo “mayor riesgo en caso de prórroga es un deterioro de la cadena de suministro y de la salud financiera de los proveedores”, comentó Garrett Nelson, analista de CFRA.

General Motors emplea, según su sitio web, a 92,000 personas en Estados Unidos. Ha pagado US$ 10,900 millones en salarios imponibles.

Tiene 120 ubicaciones, poco más de 4,000 distribuidores y más de 5,700 proveedores en los que gastó US$ 39,000 millones en 2022.

GM entregó 2.27 millones de vehículos en Estados Unidos en 2022, de las marcas Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac.

En 2022, su facturación aumentó un 23% hasta los US$ 157,000 millones y su beneficio neto cayó un 1% hasta los US$ 9,900 millones.

Ford, creada hace 120 años, emplea a unas 177,000 personas, 86,000 de ellas en Estados Unidos, y se presenta como el mayor exportador estadounidense de autos.

Fabrica las marcas Ford -en particular la camioneta F-150, el vehículo más vendido en el país durante décadas- y Lincoln. Casi el 80% de sus vehículos se ensamblan en Estados Unidos.

Su beneficio neto alcanzó los US$ 17,900 millones en 2022.

Stellantis, el grupo franco-ítalo-estadounidense, fabrica 14 marcas, entre ellas Ram Trucks, Jeep, Chrysler, Dodge, Peugeot, Alfa Romeo, Maserati, Opel, Peugeot y Fiat. Está establecida en más de 30 países y vende su producción en más de 130 mercados.

Fruto de la fusión entre Fiat-Chrysler y la francesa PSA en 2021, cuenta con 264,000 empleados en todo el mundo.

En 2022 registró un segundo año de beneficios récord, con una ganancia neta de 16,800 millones de euros.

LEA TAMBIÉN: NASA anuncia creación de un departamento para estudiar los ovnis

Fabricantes extranjeros

Según Autos Drive America, que representa a los fabricantes extranjeros, éstos produjeron 4.4 millones de vehículos en Estados Unidos en 2022.

Su volumen de fabricación ha aumentado más del 85% en los últimos 25 años y han invertido más de US$ 100,000 millones en seis décadas, según un estudio de 2022 de Ernst and Young.

Su participación en la producción en Estados Unidos aumentó del 1% en 1979 al 45% en 2022.

Las marcas BMW, Kia, Honda, Lexus, Infinity, Mercedes, Mazda, Nissan, Toyota, Volvo, Volkswagen, Subaru, Hyundai, Acura tienen fábricas en Estados Unidos.

Sus 65 modelos fabricados en suelo estadounidense se exportan a más de 130 países de todo el mundo (695,000 vehículos exportados en 2022).

En 2022, emplearon directamente a 156,000 personas.

Fuente: AFP

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí