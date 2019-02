La firma de Warren Buffett reduce su participación en Apple

Nueva York.- Berkshire Hathaway, la firma de inversión de Warren Buffett, redujo en el último trimestre del 2018 su participación en Apple, empresa por la que ha apostado de forma muy importante en los últimos años.

Los títulos de Apple han caído de forma importante en Wall Street desde el pasado octubre, cuando llegaron a alcanzar un precio de más de US$ 233, mientras que ahora navegan en torno a los US$ 170 tras haber llegado a bajar hasta US$ 143 a principios de enero.

Según informó en una notificación al regulador bursátil, Berkshire Hathaway se deshizo en el cuarto trimestre del 2018 de unos 3 millones de acciones de Apple, hasta quedarse con 249.5 millones.

Buffett, que tradicionalmente no ha optado por valores tecnológicos, anunció en febrero del 2017 la compra de una buena porción de la empresa de la manzana, una posición que siguió reforzando durante ese año y el principio del siguiente.

Tras convertirse el pasado agosto en la primera empresa estadounidense en alcanzar una capitalización bursátil de un billón de dólares, Apple ha retrocedido en los últimos meses en medio de dudas sobre sus ventas.

En sus últimos resultados trimestrales, la multinacional anunció unas ganancias de US$ 19,965 millones, un 0.5 % menos con respecto al mismo período del 2018, con una caída también en su facturación.

La empresa dirigida por Tim Cook ha señalado principal a la desaceleración en China y a las menores ventas del iPhone como los principales causantes de sus problemas.

Entre octubre y diciembre -es decir, incluyendo la campaña navideña- Apple vendió teléfonos iPhone por valor de casi US$ 51,982 millones, una caída de 15% con respecto a los US$ 61,104 millones facturados a principios del ejercicio anterior.