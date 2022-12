La Subsecretaria del Tesoro para Finanzas Domésticas, Nellie Liang argumentó que las reformas implementadas después del colapso hipotecario hace más de una década, han reducido los riesgos para el sistema financiero actual.

“Eso no quiere decir que no vayamos a tener pérdidas regulares en el ciclo económico si las cosas se ralentizan mucho”, dijo el lunes en una entrevista con editores y reporteros de Bloomberg en Washington. Pero “esas pérdidas en sí mismas no causarán una crisis”.

Eso es significativo si tiene razón. Los problemas en el sistema financiero podrían convertir lo que muchos economistas pronostican como una recesión corta y poco profunda el próximo año en algo mucho peor, como sucedió en la Gran Crisis Financiera de 2007-09, cuando el desempleo aumentó al 10%.

‘Grandes conmociones’

“Hemos tenido grandes conmociones en el último año”, dijo Liang. “Y hemos presenciado desapalancamiento en el sistema financiero”.

Sin embargo, eso no ha llevado al tipo de perturbaciones financieras que se vieron en EE.UU. hace más de una década y en el Reino Unido más recientemente, cuando el mercado doméstico de bonos se vio sumido en el caos al tener que deshacerse las operaciones apalancadas de los fondos de pensiones británicos.

Liang dijo que tenía “cierto grado de confianza” en que esta vez se podrá evitar la inestabilidad financiera.

“Esa es una señal del éxito” de las reformas implementadas después de la última crisis, agregó.

Además de fortalecer a los bancos en el centro del sistema financiero, las llamadas reformas Dodd-Frank también ayudaron a garantizar que el último ciclo inmobiliario no presentara el tipo de relajación en los estándares crediticios visto a principios de la década de 2000.

Liang dijo que el enfoque de los reguladores de EE.UU. ahora estaba menos en el apalancamiento y más en los llamados desajustes de liquidez, donde las instituciones financieras ponen dinero en activos que no se pueden vender fácilmente, al tiempo que prometen a sus inversionistas que pueden recuperar su efectivo cuando lo deseen.

Liang se desempeñó de 2010 a 2017 al frente de la división de estabilidad financiera de la Reserva Federal, creada después del estallido de la burbuja del mercado inmobiliario.