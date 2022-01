La agencia de empleo de Reggie Kaji recibió una solicitud extraña el año pasado: ¿Podría encontrar 200 trabajadores migrantes listos para tomar un autobús de Texas a Detroit, donde los alojarían en hoteles mientras trabajarían en una fábrica que hace puertas de autos para los tres grandes fabricantes automotriz?

“Nunca había visto algo así”, dice Kaji, quien tuvo que decirle al posible cliente que no podía garantizar que encontraría personas calificadas para trabajar con ese tipo de maquinaria. “Un empleado con salarios bajos, con poca educación, puede cruzar una puerta y conseguir un trabajo”.

Es una historia clásica de la reducción de trabajadores que deja la pandemia. Informes sucesivos de empleo en Estados Unidos han mostrado una fuerza laboral reducida, con empleados potenciales mantenidos al margen o con jubilaciones tempranas. Los jefes están desesperados por nuevas contrataciones para satisfacer la creciente demanda, aumentando los salarios y dando a las autoridades de la Reserva Federal, preocupadas por la inflación, algo más que monitorear.

Lo que se entiende menos ampliamente es que, en muchas industrias, la escasez de trabajadores probablemente persistirá durante años, o incluso décadas, después de que el COVID-19 desaparezca.

Se proyecta que la fuerza laboral crecerá en solo 6.5 millones de trabajadores hasta el 2030, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Eso es menos de casi 10 millones durante los diez años que terminaron en el 2019, y cifras aún mayores en décadas anteriores.

Una combinación de crecimiento demográfico más lento dentro del país y menos migrantes que llegan del exterior —ambos agravados por la pandemia, pero también anteriores a ella— sugiere que en períodos de crecimiento económico fuerte o incluso constante, las empresas podrían tener problemas para encontrar personas para trabajos de nivel básico.

‘Tenemos un problema’

“Llámenlo crisis si quieren, pero está creciendo”, dice William Emmons, economista de la Fed de San Luis. “Tenemos un problema. ¿De dónde van a venir los trabajadores?”

Junto con la caída de las tasas de natalidad y mayores tasas de mortalidad, tendencias que empeoraron después de la crisis financiera y nuevamente en la pandemia, “la inmigración probablemente será menor y más lenta”, dice Emmons. “Esta válvula de seguridad que nos permitió continuar operando una economía basada en una oferta interminable de mano de obra de bajo costo y poco calificada, probablemente no será viable”.

Las empresas tuvieron una vista previa de la contracción laboral a fines del 2019 cuando la tasa de desempleo cayó a 3.5%. La encuesta regional de la Fed de noviembre de ese año informó una escasez de trabajadores que “abarcó la mayoría de industrias y niveles de calificación”.

Incluso algunas empresas gigantes capaces de ofrecer salarios más altos pueden ver límites inminentes.

“La base de la economía es el trabajo”, dijo Elon Musk en una entrevista por video con The Wall Street Journal el 6 de diciembre, explicando por qué Tesla Inc. está trabajando a toda velocidad en el desarrollo de robots. “No hay suficiente gente. No logro enfatizar esto lo suficiente”.