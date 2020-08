Por Ramesh Ponnuru

Olvide de la plataforma demócrata. En su discurso de aceptación durante la convención demócrata virtual, Joe Biden dejó en claro en qué se basa su campaña: no ser Donald Trump.

La manera de competir contra el presidente Trump fue uno de los debates en el fondo, y a veces en primer plano, de las primarias demócratas este año. Si Bernie Sanders —el autodenominado socialista democrático que obtuvo la mayor cantidad de votos en las primeras tres contiendas— hubiera ganado la nominación, habría convertido su agenda de política revolucionaria en el centro de la campaña.

Biden no. Tiene una agenda política, pero lo que lo motiva, y lo que cree que ganará el concurso en noviembre, es el carácter. Hay en la izquierda quienes ven a Trump como el resultado inevitable de las patologías del conservadurismo estadounidense y el Partido Republicano. En su discurso, Biden presentó la personalidad de Trump como el núcleo de lo que está mal en su Administración.

Biden es, como dijo, un orgulloso demócrata. Sus posiciones están directamente en la corriente principal de su partido y se han movido hacia la izquierda al igual que este. Cuando dijo que gobernaría para todo el país, no solo para su partido, estaba haciendo un contraste con el titular (“Si bien seré un candidato demócrata, seré un presidente estadounidense”).

Pero también estaba haciendo una elección estratégica para basar su campaña en una crítica a Trump en lugar de una crítica al partido republicano (muchos estrategas republicanos quieren hacer lo contrario: basar su campaña sobre un partido demócrata de izquierda tanto como sobre Biden).

Durante gran parte de la temporada primaria, los progresistas en línea ridiculizaron a Biden como el hombre de ayer. Su orgullo en una carrera de lograr acuerdos era una nostalgia sin valor en una era polarizada, su deseo declarado de trascender el partidismo era ingenuo.

Pero resultó que los votantes demócratas, que aceptaron un mensaje similar de Barack Obama, no desdeñaron ese sentimiento, al igual que resultó que no todos los votantes demócratas estaban convencidos de la abolición del seguro de salud privado.

Después de haber vencido a la izquierda, Biden ahora se siente libre para ejecutar una campaña que sea fiel a lo que cree. Un discurso de aceptación cargado de políticas no habría sonado como él. El que dio en cambio se centró en los temas de carácter que favorece, y especialmente en la empatía.

Históricamente es una ventaja demócrata y uno de los puntos fuertes de Biden. Trump, por el contrario, no ha logrado expresar simpatía de manera consistente hacia aquellos que lloran por la pérdida de sus seres queridos por el covid-19.

Incluso cuando Biden planteó cuestiones de política en su discurso, generalmente lo hizo para ilustrar sus valores en lugar de prometer logros. No habló de impuestos en el contexto de una estrategia económica. Habló de ellos moralmente: quiere ponerse del lado de “la mano de obra” en lugar de la “riqueza”.

Quiere “reconstruir mejor”, un eslogan que está más cerca de un retorno a la normalidad que de una revolución.

Si su discusión sobre la política pública fue vaga, no fue un accidente. Para ser un presidente exitoso en la forma en que Biden se presentó en su discurso, no tiene que crear una nueva opción pública para el seguro de salud, parte de su plataforma que no se mencionó.

Todo lo que tiene que hacer es no amenazar con destruir las protecciones para las personas con condiciones preexistentes, no crear grietas en nuestras alianzas, no “avivar las llamas del odio y la división”, no hacer que todo gire sobre sí mismo.

Todo lo que tiene que hacer, en otras palabras, es no ser Donald Trump.

Los progresistas quieren mucho más que eso de una presidencia de Biden, y obtendrán mucho de lo que quieren si gana. Pero por ahora esa promesa mínima parece estar funcionando.

