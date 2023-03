Empezó lentamente con un alza de un cuarto de punto.

Sin embargo, ese sería el primero de una serie de aumentos que hasta ahora ha totalizado 4.5 puntos porcentuales e incluyó cuatro alzas de 0.75 puntos porcentuales. El punto de referencia ahora está en un rango de 4.5% a 4.75%.

Resulta difícil, si no imposible, encontrar a alguien que lo viera venir y la experiencia sirve como recordatorio de lo complicado que ha sido pronosticar la política monetaria justo al tiempo que Powell enfrenta otra complicada decisión la próxima semana.

Antes del alza debut de hace un año:

Los operadores de tasas descontaban un poco más de un punto porcentual de aumentos de tasas

La mediana de las previsiones de los economistas encuestados por Bloomberg era que la tasa principal de la Fed alcanzaría el 1.75% a fines de este trimestre y que se ubicaría en el 2.25% un año después. Ningún economista de los 56 que respondieron anticipó que las tasas estarían donde están ahora

La predicción más agresiva, por Stephen Stanley de Santander US Capital Markets, era que las tasas alcanzarían el 3.75% a mediados de 2024.

Además, a medida que la Reserva Federal elevó las tasas, la mediana de su llamado gráfico de puntos fue que el punto de referencia estuvo por debajo del 2% a fines del año pasado y por debajo del 3% a fines de este año.

Un año después, los mercados vuelven a tambalearse y los economistas vuelven a dividirse. Apenas la semana pasada, algunos se preguntaban si la Fed reanudaría los aumentos de medio punto. La turbulencia bancaria posterior puso fin a esa apuesta.

Aun así, los economistas de Goldman Sachs Group Inc. prevén una pausa la próxima semana, mientras que los de JPMorgan Chase & Co. esperan un aumento de un cuarto de punto y sus pares de Nomura Holdings Inc. predicen un recorte.

Por Simon Kennedy

