Los dos agentes inmobiliarios, que lideran un megaequipo en Douglas Elliman, prevén que incluso con la desaceleración de las ventas de viviendas en Nueva York, los compradores adquieran rápidamente los 28 apartamentos de 64 University Place. Apuestan por que el boca a boca les permita evitar la comercialización oficial de este proyecto de 11 pisos.

Enfrentarán desafíos. Tras más de un año de crecimiento de las ventas mientras la ciudad se recuperaba de las primeras restricciones de la pandemia, ahora están disminuyendo debido al alza de las tasas de interés y la incertidumbre económica que incide en las decisiones de los compradores. El número de contratos de compra de viviendas en Manhattan cayó un 32% en septiembre, lo que representa el sexto descenso interanual consecutivo, según datos de Miller Samuel Inc. y Douglas Elliman.

Eklund y Gomes, que comprarán cada uno una unidad en el 64 University, esperan que el proyecto desafíe la tendencia.

“Definitivamente estamos en un mercado inmobiliario que se debilita en comparación especialmente con el año pasado”, pero para ciertos edificios y en ciertos barrios, la demanda sigue siendo fuerte, dijo Gomes. “Al parecer, este edificio es como un micromercado”.

El proyecto es más pequeño y de menor precio que otros en los que han trabajado los corredores. Los apartamentos de una habitación comienzan en US$ 1,995 millones y los dos penthouses dúplex del edificio se ofrecen en US$ 17 millones cada uno. Según el plan de oferta aprobado por el fiscal general de Nueva York esta semana, el edificio se venderá en poco menos de US$ 128 millones. La construcción está en marcha y se espera que esté terminada en 18 a 24 meses.

Eklund y Gomes señalaron que han participado activamente en el proceso de diseño, y que han intervenido en discusiones como si colocar pisos de roble blanco en patrón de espina de pez o de espiga. (Optaron por espiga, la preferencia de Eklund para caminar con los pies descalzos).

El proyecto es el primero que realiza en Estados Unidos el promotor indio Bsafal, que colabora con Argo Real Estate. La torre de ladrillo rojo, diseñada por arquitectos de Kohn Pedersen Fox, sustituye a un edificio más bajo que durante décadas albergó una tienda de comestibles en su planta baja. Las oficinas de arriba fueron una de las primeras sedes de Grove Press, que a mediados del siglo XX luchó contra la censura de las obras que publicaba de Henry Miller y D.H. Lawrence. Los conservacionistas argumentaban que el edificio era lo suficientemente importante como para ser salvado, pero la ciudad permitió su demolición el año pasado.