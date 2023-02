Para aquellos empleados cuyo uso de dispositivos o aplicaciones de mensajería no autorizados se haya definido como una violación particularmente grave de las políticas, habrá una reducción sustancial en el pago variable, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Los recortes afectan los salarios que aún no se otorgaron el año pasado, indicaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de información privada.

Deutsche Bank figura entre varios bancos globales que han pagado multas de más de US$ 2,000 millones a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos para resolver una investigación en toda la industria sobre si el personal bancario hizo uso de canales de comunicación no autorizados. El salario de altos ejecutivos del banco alemán fue reducido el año pasado por el problema, y el banco ha lanzado un nuevo software para tratar de solucionar el tema.

“Tenemos un marco de gestión de consecuencias”, dijo Deutsche Bank en un comunicado. “Dependiendo de la cantidad y calidad de una violación de retención de registros, esto también afectará la evaluación de desempeño, la compensación individual y la promoción, y puede dar lugar a medidas disciplinarias”.

Barclays dijo el jueves que descontó £500 millones de su fondo de bonificación para 2022, en parte para sancionar al personal involucrado en los mensajes de WhatsApp. El banco británico también estuvo entre las instituciones que llegaron a un acuerdo con los reguladores estadounidenses el año pasado.

Desde hace mucho tiempo las reglas de la industria requieren que los bancos archiven las comunicaciones comerciales para garantizar que los reguladores puedan verificarlas si es necesario en una etapa posterior. Pero la rápida expansión de herramientas de mensajería privada fuera de los controles de los bancos ha socavado dicha iniciativa.