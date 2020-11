EEUU







Demandas electorales de Trump no van a ninguna parte Incluso si los jueces siguen el camino de Trump, no importará a menos que las elecciones se reduzcan a Pensilvania y que las papeletas de voto tardío proporcionen el margen de victoria necesario para ganar la presidencia. Este escenario de pesadilla volvería a ser Bush contra Gore, y aún no se puede excluir. Pero el escenario es cada vez menos probable por el momento.