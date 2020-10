Por Max Nisen

El presidente Donald Trump está totalmente entusiasmado con los tratamientos con anticuerpos, medicamentos que pueden imitar la respuesta del cuerpo a una infección, incluido el COVID-19.

Después de recibir un cóctel experimental de doble anticuerpo de Regeneron Pharmaceuticals Inc. la semana pasada para tratar el caso del coronavirus que contrajo, afirma que el medicamento y un medicamento similar de Eli Lilly & Co. curan la enfermedad y pronto estarán ampliamente disponibles de forma gratuita para los estadounidenses.

“Quiero conseguirles lo que obtuve. Y voy a hacerlo gratis”, dijo Trump a los espectadores en un video que tuiteó. “Es una cura”. La realidad es más complicada.

Estos medicamentos son prometedores y pueden servir como un puente valioso para las vacunas. Tanto Regeneron como Lilly han solicitado autorizaciones de uso de emergencia de sus medicamentos con base en pequeños estudios, y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) enfrentará presión para decir que sí.

Sin embargo, el presidente está exagerando sus beneficios y su probable disponibilidad. Además, su entusiasmo y prisa por promocionar los anticuerpos harán que sea más difícil aprovecharlos al máximo.

Los anticuerpos no son una cura milagrosa responsable de la recuperación del presidente. Como escribió mi colega de Bloomberg Opinion, Faye Flam , a principios de esta semana, Trump recibió tantas otras medicinas, incluido el antivírico remdesivir y el potente esteroide dexametasona, que es imposible saber quién hizo qué. Sacar conclusiones solo de la experiencia del presidente es irresponsable.

Sí sabemos que los medicamentos desarrollados por Regeneron y Lilly reducen la carga viral temprano en la enfermedad de un paciente. Hay alguna evidencia de que esto se traduce en una reducción de los síntomas y menos hospitalizaciones. Pero estas conclusiones preliminares se basan en un número limitado de pacientes que recibieron diferentes niveles de dosis.

Hay suficientes preguntas abiertas para que no esté claro si la FDA debería permitir el uso amplio de estos medicamentos. Los datos que tenemos hasta ahora provienen solo de pacientes con enfermedad relativamente leve tratados fuera del hospital.

Los investigadores ahora están probando el medicamento en personas hospitalizadas más enfermas, así como para su uso como vacuna a corto plazo en personas con alto riesgo de infección. El uso profiláctico es particularmente prometedor porque puede requerir una dosis de anticuerpos más baja. Cuanto más baja es la dosis, más personas pueden tratar los médicos.

El lanzamiento temprano del medicamento puede descarrilar o retrasar estos ensayos cruciales. Menos personas estarán dispuestas a inscribirse en estudios que puedan darles un placebo que no funcione cuando el medicamento esté disponible, y se usará suministros limitados rápidamente en pacientes que podrían no ser apropiados.

Actualmente hay disponibles 50,000 dosis de nivel de tratamiento de la terapia de Regeneron; la compañía espera tener dosis disponibles para 300,000 pacientes en los próximos meses.

Lilly espera tener 100,000 dosis de su tratamiento este mes y hasta un millón para fin de año. Pero tendrá solo 50,000 dosis de una combinación más prometedora. Para referencia, EE.UU. informa casi 40,000 nuevos casos de COVID-19 al día; a ese ritmo, podemos esperar que 1.2 millones de personas se infecten solo en el próximo mes.

La promesa del presidente de un despliegue amplio inminente será difícil de cumplir. Lo mismo ocurre con su promesa de que los anticuerpos serán completamente gratuitos. Las dosis iniciales del tratamiento de Regeneron serán gratuitas para los pacientes porque los contribuyentes ya desembolsaron US$ 450 millones a través de un contrato para “Operation Warp Speed”.

No hay garantía sobre los precios después de ese lote inicial. Lilly no ha firmado ningún acuerdo de este tipo, y no queda claro cuánto costará su terapia; no será gratuita a menos que el gobierno tome medidas.

Ante las nuevas pautas más estrictas de la FDA, que aparentemente descartan una vacuna antes del día de las elecciones, Trump parece estar tratando de llenar el vacío con estas terapias. La prisa significa que algunos pueden recibir tratamiento antes, pero a la larga pueden perder más.