El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que una inflación de junio más alta de lo esperado podría requerir que las autoridades monetarias consideren un aumento de 100 puntos básicos en su reunión de política monetaria de este mes.

“Todo está en juego”, declaró durante una gira por Tampa y San Petersburgo, luego de la publicación del informe que mostró que los precios al consumidor aumentaron 9.1% el mes pasado.

Si bien dijo que necesitaba estudiar más detenidamente el reporte, sintió que “los números de hoy sugieren que la trayectoria no se está moviendo de manera positiva. Cuánto necesito adaptarme es realmente la siguiente pregunta”.

Se desacelerará

Por su parte, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmó que la Reserva Federal tendrá éxito en su batalla contra la inflación, aunque el ritmo del progreso es impredecible.

“Espero que la inflación se desacelere, pero no de inmediato, no repentinamente y no de manera predecible”, aseguró en comentarios al Club Rotario de Charlotte.

“Espero que la inflación rebote en su camino de regreso a nuestro objetivo”, manifestó.