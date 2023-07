Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, ya ha vendido US$ 356,3 millones en entradas en todo el mundo. Las acciones de Mattel subían tras la noticia el lunes, coronando una racha de rumores sobre Barbie que elevó la valoración de mercado de la compañía en más de un tercio desde un mínimo reciente en marzo.

Si bien las cifras de Barbie son una noticia positiva para los cines y las ambiciones de Mattel en la industria del entretenimiento, los analistas prevén que las ventas del fabricante de juguetes caerán alrededor del 19% a US$ 1,000 millones en el segundo trimestre, según estimados compilados por Bloomberg. Se anticipa que la compañía registre una pérdida de US$ 0.03 por acción cuando publique los resultados después del cierre del mercado el miércoles.

Mattel, al igual que otros fabricantes de juguetes, lucha contra una caída en las ventas a raíz de la pandemia. Los minoristas siguen moviendo todo ese inventario adicional y han rebajado los precios de los juguetes.

El mundo parece inundado de rosa en este momento. Mattel ha logrado cien asociaciones de marca con empresas como Gap Inc. y Ruggable. Pero Mattel obtiene solo una fracción de los ingresos de las ventas de productos con licencia, por lo que la empresa aún depende de las ventas de sus propios juguetes para impulsar los resultados.

Drew Crum, analista de Stifel Financial Corp., tiene una calificación de “compra” en las acciones, y calcula que la película Barbie debería generar alrededor de US$ 100 millones en ingresos para Mattel este año. Eso incluye US$ 75 millones en ventas de juguetes, US$ 13 millones por licencias de productos y US$ 11 millones derivados de la película. Warner Bros Discovery Inc. financió y lanzó la película en un acuerdo con el fabricante de juguetes.

La película está restringida a menores de 13 años, lo que podría limitar las ventas de juguetes, pero la imagen y todo el mercadeo asociado y la atención de los medios tendrán un “efecto halo” en la marca Barbie, señaló Stephen Laszczyk, analista de Goldman Sachs. Actualizó su estimación de ingresos de Barbie la semana pasada y ahora prevé que las ventas de la marca aumentarán un 1.7% a US$ 1,520 millones este año, y todo el crecimiento sería en el segundo semestre.

Mattel planea otras adaptaciones cinematográficas de sus juguetes, incluido Hot Wheels, programada para 2025, y la experiencia con Barbie probablemente le dejará lecciones, comentó.