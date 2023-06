La Corte Constitucional de Ecuador aprobó el viernes un proyecto de ley con una sustancial reforma tributaria y negó otro que planteaba la creación de zonas francas como polos de desarrollo económico del país. Ambos fueron enviados por el presidente Guillermo Lasso, que gobierna desde la disolución de la Asamblea Nacional con el contrapeso del máximo órgano constitucional.

Hace casi un mes y con base en disposiciones constitucionales, el mandatario ecuatoriano disolvió la Asamblea y acortó su propio período de gestión en medio de una aguda crisis política entre ambos poderes del estado.

La Corte Constitucional, en un mensaje publicado en Twitter, justificó su aprobación a un proyecto y su rechazo al otro en que el texto del primero, de reforma tributaria, no provoca incompatibilidades manifiestas o notorias con la Constitución. Fue aprobado por unanimidad.

Acerca de la ley de creación de zonas francas y atracción de inversiones, esa Corte negó el proyecto también por unanimidad invocando el artículo 148 de la constitución, que le da potestad para aprobar o rechazar proyectos enviados por el ejecutivo en ausencia de la Asamblea.

Entre otros temas, argumentó que los textos incorporan cláusulas de estabilidad y supervivencia a 20 años plazo por lo que “no es una medida económica coyuntural, es el reflejo de la visión de este gobierno para afrontar los problemas económicos estructurales del país”.

En el proyecto negado, Lasso había planteado la creación de zonas francas con el argumento de generar trabajo y promover la actividad económica en algunas zonas geográficas del país, a cambio de incentivos tributarios y aduaneros.

En cuanto al proyecto que pasó el filtro constitucional, de inmediato pasará a ser ley y dispone el incremento de los gastos personales deducibles de impuestos desde los actuales 5.000 a 15.200 dólares al año. Además se podrá deducir de impuestos los gastos para mascotas, mientras que los emprendedores con bajos ingresos no pagarán tributos. En tanto, las empresas que promueven apuestas deportivas pagarán un 15%, al igual que los apostadores, entre otros elementos.

Lasso se pronunció en Twitter tras conocer la aprobación de la Corte y destacó “que permite que 195 millones de dólares se queden en los hogares y que miles de negocios populares no paguen impuestos”.

n, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, en declaraciones a The Associated Press dijo que no es un buen momento fiscal para reducir impuestos “porque los ingresos del presupuesto del Estado están cayendo y se está favoreciendo a personas de altos ingresos”. Esta reforma tiene un impacto a la caja fiscal de unos 200 millones de dólares.

Santiago García, presidente del Colegio Economistas de Pichincha y catedrático de la Universidad Central, consideró que Ecuador es uno de los pocos países latinoamericanos que no ha logrado consolidar zonas francas y era “un mecanismo importante que puede ser una palanca para generar empleo y apuntalar ciertas exportaciones”.

Mientras la Asamblea permanece disuelta y en tanto se elige nuevo presidente y legisladores en Ecuador, Lasso únicamente podrá enviar proyectos de ley económicos o administrativos que deben contar con la revisión de la Corte Constitucional, que analiza si los textos propuestos vulneran las normas constitucionales. Los nuevos cuerpos legales aprobados podrán ser derogados o ratificados por el nuevo Legislativo que debe posesionarse en diciembre.

Lasso estará hasta diciembre en el poder, cuando será reemplazado por el nuevo mandatario elegido en las elecciones del 20 de agosto. En caso de que no haya un ganador un primera vuelta, se prevé un balotaje para el 15 de octubre. El 30 de noviembre se entregará las credenciales a los ganadores.

Fuente: Agencia AP