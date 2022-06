Dinamarca aprobó este miércoles estrechar la cooperación en defensa dentro de la Unión Europea (UE) al eliminar la excepción que en ese área mantenía desde hacía tres décadas en un histórico referendo convocado en respuesta a la intervención militar rusa en Ucrania.

Fue la primera que vez que Dinamarca elimina una de las cuatro excepciones que mantiene a la política común de la UE desde 1993, después de dos consultas anteriores fallidas.

Y el resultado provisional -con el 66.8% a favor del “sí”, escrutado el 96% de los votos- es la victoria más amplia en los nueve referendos que sobre temas europeos se han realizado en este país nórdico en medio siglo, aunque también la segunda participación más baja (por debajo del 70%).

El triunfo del “sí” estaba cantado desde hacía tiempo: todos los sondeos realizados desde la convocatoria del referendo hace casi tres meses apuntaban a una victoria clara, al igual que las encuestas a pie de urna difundidas hoy al cierre de los colegios electorales.

A diferencia de consultas anteriores, la gran mayoría de partidos abogó desde el principio por suprimir la excepción en defensa: ocho de las once fuerzas parlamentarias defendían el “sí” y cinco fuerzas políticas, que representan casi tres cuartas partes de los escaños, cerraron un acuerdo previo al anuncio de la convocatoria.

Durante la campaña, los partidarios de un cambio de modelo apelaron de forma continua a la guerra en Ucrania y a la necesidad de mayor cooperación europea en defensa; los opositores, las fuerzas más a la derecha y a la izquierda, al tradicional escepticismo danés hacia Bruselas y al peligro de un hipotético ejército europeo.

El hecho de que las vecinas Suecia y Finlandia hayan decidido recientemente romper su histórica no alineación y solicitar el ingreso a la OTAN ha jugado también un papel en la discusión previa.

Una señal “clara”

”Una abrumadora mayoría de daneses ha votado hoy sí a eliminar la excepción en defensa. Eso significa que ahora Dinamarca podrá participar en la cooperación europea sobre defensa y seguridad. Estoy muy contenta”, dijo la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen.

Frederiksen sostuvo que, con el resultado de este referendo, su país ha enviado una señal “muy clara” a sus aliados y al presidente ruso, Vladimir Putin, y que “quizás” nunca antes Dinamarca se ha mostrado tan unida con respecto a la UE.

Similares palabras empleó el líder de la oposición, el liberal Jakob Ellemann-Jensen, cuyo padre, Uffe Ellemann-Jensen, como ministro de Exteriores danés tuvo que negociar con Bruselas hace tres décadas la adopción de un modelo especial para Dinamarca.

”Esta es una victoria por la unión, por la libertad”, aseguró el líder liberal, que habló también de “clara señal” a Rusia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio la bienvenida en su cuenta en Twitter, al “fuerte mensaje de compromiso a nuestra seguridad común enviado por el pueblo danés”, mientras que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, calificó en esa misma red social el resultado de “elección histórica”.

Una decisión con fuerte significado simbólico

La eliminación por primera vez de una de las cuatro excepciones que Dinamarca mantiene desde 1993 a la política común tiene un fuerte contenido simbólico en un país que, aunque entró en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) ya en 1972, siempre ha mantenido recelo a perder soberanía.

Dinamarca fue el único, en una UE de doce países, que no aprobó el tratado de Maastricht en 1992, y ante la amenaza de un bloqueo, lo acabó apoyando en otra nueva consulta un año después con un modelo a medida que incluía excepciones en unión monetaria y económica, defensa, cooperación policial y jurídica y ciudadanía.

Los daneses rechazaron además en dos referendos, en el 2000 y en el 2015, adherirse al euro y suprimir la excepción jurídica.

La eliminación de la excepción en defensa tiene también un valor más simbólico que real por la pertenencia de Dinamarca a la OTAN, el eje central de la política de defensa y militar de la UE.

Aunque en teoría no puede participar en misiones militares impulsadas por la Unión, de las once misiones militares de la UE a las que Dinamarca ha tenido que decir no por su excepción en defensa, ha formado parte aun así de más de la mitad, bajo bandera de la propia Alianza, de la ONU o con otro país, como ocurrió en Somalia y en Mali.