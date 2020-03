La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró este miércoles el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, en momentos en que más países latinoamericanos anuncian restricciones para intentar contener o evitar nuevos contagios.

Guatemala anunció el miércoles que se impondrá un aislamiento de siete días a quienes lleguen al país de Europa, mientras que Colombia y Perú ordenaron una cuarentena por 14 días a aquellos que arriben desde China, Italia, Francia y España, las naciones con un importante número de infectados con COVID-19.

El último país latinoamericano en reportar sus primeros casos del virus fue Honduras. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, informó el miércoles que el primer caso es una mujer de 42 años embarazada que llegó procedente de España y el segundo una mujer de 37 años que ingresó al país procedente de Suiza.

Estos dos casos son los primeros detectados en la región del Triángulo del Norte de Centroamérica, integrado por Honduras, El Salvador y Guatemala, informó The Associated Press.

Apenas el martes, El Salvador anunció que los guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses ya no podrán ingresar al país sin pasaporte a pesar de un acuerdo entre las cuatro naciones centroamericanas que permite a sus ciudadanos el libre tránsito. Además, el viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras dijo que el país había suspendido los vuelos de hondureños deportados de México debido a las preocupaciones por el COVID-19.

El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei anunció las primeras restricciones en su país y dijo que se pondrá aislamiento de siete días a quienes lleguen del continente europeo. “Si tienen familiares en Europa, díganles que hoy es el último día para entrar a Guatemala vía vuelos directos de Europa”, señaló en un acto público. En Guatemala no se han registrado casos de COVID-19.

VIRUS EN SUDAMÉRICA

En Sudamérica, Colombia anunció el miércoles seis nuevos casos de COVID-19 en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cartagena y la población de Buga, lo que elevó a nueve el número de casos confirmados en el país.

El Ministerio de Salud y Protección Social indicó que todos los nuevos infectados habían regresado al país provenientes de distintos lugres de Europa y que se encuentran en condición estable.

A su vez, el presidente colombiano Iván Duque anunció en Twitter que las personas colombianas o extranjeras que provengan de China, Italia, Francia y España deberán cumplir una cuarentena de 14 días. “Esta es una medida preventiva para evitar contagio masivo”.

Los colombianos deberán permanecer en sus domicilios mientras que los extranjeros no podrán movilizarse por el país y deberán quedar aislados en hoteles o sitios donde tenían previsto albergarse.

Una medida similar fue anunciada por Perú, que ordenó el aislamiento domiciliario por dos semanas para quienes lleguen desde China, Italia, Francia y España, países con gran número de infectados por el nuevo coronavirus.

El presidente Martín Vizcarra también postergó el inicio de las clases en las escuelas públicas hasta el 30 de marzo. Muchos colegios privados, que habían comenzado el periodo escolar, también deberán suspender sus actividades.

“No podemos hacer un control de todos los viajeros, pero la responsabilidad es de cada ciudadano”, dijo Vizcarra en compañía de sus ministros de Salud, Educación y Economía. En Perú hay 13 infectados por el nuevo coronavirus.

Por su parte, Ecuador informó la víspera que llegaron al país los cinco estudiantes ecuatorianos que vivían en la ciudad china de Wuhan y que fueron evacuados con el apoyo del gobierno de Ucrania el 20 de febrero tas cumplir una cuarentena de 14 días en suelo ucraniano.

Ecuador tiene 17 casos comprobados y casi 150 ciudadanos cumplen aislamiento epidemiológico.

Chile también dispuso una cuarentena de 14 días para aquellas personas que arriben al país desde España e Italia. “Las personas que ingresen a territorio chileno con antecedentes de haber ingresado a territorio de los países de España e Italia, deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países”, indicó un comunicado del Ministerio de Salud.

Las personas que lleguen a Chile desde estos países serán clasificadas como “viajeros de alto riesgo” y estarán bajo vigilancia de la autoridad sanitaria chilena durante su aislamiento, agregó la nota.

En Argentina, el gobierno del presidente Alberto Fernández dispuso un aislamiento obligatorio por 14 días a las personas que ingresen al país sudamericano procedentes de los países más afectados por el nuevo coronavirus. “Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, dijo Fernández.

La medida incluye por el momento a viajeros procedentes de los países más afectados por el virus: China, Italia, Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón e Irán.

En América Latina hay registrados más de 160 casos en al menos 12 países y se han producido dos fallecimientos: uno en Argentina y otro en Panamá.

En muchas personas el nuevo coronavirus sólo provoca síntomas moderados como fiebre y tos. En algunos, en adultos mayores y personas con problemas de salud preexistentes, puede causar enfermedades más graves como la neumonía.

La gran mayoría de los pacientes se recuperan del nuevo virus.