El más alto ejecutivo de la principal aerolínea de Indonesia será despedido por supuestamente ordenar que enviaran en secreto al país una motocicleta Harley Davidson clásica en un nuevo avión Airbus. Este es el más reciente suceso de una larga lista de incidentes de contrabando en la industria aeronáutica mundial.

De todo, desde iPhones y iPads hasta oro y monos drogados, ha sido contrabandeado en aviones comerciales en los últimos años. En el caso de Indonesia, el contrabando ocurre “a menudo, por diversos medios, y a través de muchos canales”, dijo la ministra de Hacienda, Sri Mulyani Indrawati, a periodistas en Yakarta el jueves, cuando se anunció que el director ejecutivo de PT Garuda Indonesia sería despedido.

A continuación algunos de los incidentes:

Moda de lujo en Korean Air

La viuda y la hija del difunto presidente de Korean Air Cho Yang-ho fueron acusadas de usar la aerolínea para contrabandear bienes de lujo por valor de casi 90 millones de wones (US$ 75,000) al país entre enero 2012 y mayo del año pasado. Los artículos incluían ropa, bolsos de moda y artesanías, y fueron contrabandeados a bordo de aviones de Korean Air disfrazados como artículos para la aerolínea. Un tribunal de Corea del Sur emitió sentencias suspendidas para ellas en junio.

Oro en Singapore Airlines

Funcionarios de aduanas indios detuvieron un miembro de la tripulación de cabina de Singapore Airlines Ltd. el año pasado, alegando que llevaba casi US$ 50,000 en joyas de oro debajo de su uniforme, informó South China Morning Post, citando a medios locales. La persona planeaba entregar los bienes de contrabando a un agente en un hotel de Nueva Delhi a cambio de menos de US$ 400, según el informe.

¿Y los monos?

En el 2014, las autoridades sudanesas frustraron el intento de un viajero de contrabandear a 20 monos anestesiados fuera del país. Los monos estaban completamente sedados cuando fueron descubiertos en el equipaje del pasajero en el aeropuerto de Jartum, y luego entregados a las autoridades.

Paquetes militares chinos

Un exgerente de una aerolínea internacional no especificada fue acusado en el 2016 del contrabando de paquetes para oficiales militares chinos de las Naciones Unidas en Nueva York. La persona trabajaba como jefe de estación en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty y pasó de contrabando los paquetes en vuelos a China a cambio de beneficios que incluían licores con descuento comprados en tiendas diplomáticas libres de impuestos. El contenido de los paquetes no fue revelado.

Pilotos de ‘Air Cocaine’

En abril, una corte francesa sentenció a dos expilotos de la fuerza aérea a seis años de prisión después de que 26 maletas escondidas con cocaína fueron encontradas en su avión Falcon, según un informe de la BBC. El caso conocido como “Air Cocaine” comenzó en el 2013 cuando la policía registró el avión que se dirigía a Saint-Tropez desde República Dominicana. Otras cinco personas fueron condenadas por su participación, incluido el cabecilla de la operación, que recibió 18 años de prisión.