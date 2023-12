El Canal de Panamá proporciona un atajo entre los océanos Atlántico y Pacífico para el 6% del comercio marítimo mundial. En su capacidad máxima, entre 38 y 40 barcos pueden pasar por esta vía diariamente; sin embargo, en los últimos meses, el tránsito por esta vía se redujo a 32 buques diarios, como consecuencia de la falta de lluvias, advierte ComexPerú.

Una complicación adicional se relaciona con el calado del canal, que se fijó en no más de 13.5 metros, lo que dificultó el paso de buques de gran tamaño y capacidad, como los NeoPanamax, cuyo calado es de 15.2 metros y llevan hasta 14,000 TEU.

LEA TAMBIÉN: Costo de envío de combustible a través del Atlántico sube por caos en Panamá

El gremio recordó que este problema alcanzó su punto crítico el pasado mes de agosto, aunque se observó una ligera mejoría en septiembre último.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) reportó que octubre pasado fue el mes más seco registrado en los últimos 73 años.

La sequía, causada por el fenómeno de El Niño, continúa afectando el sistema de reserva del canal, lo que reduce significativamente la disponibilidad de agua. Según la ACP, en 2023, las lluvias han sido un 41% menores de lo habitual, lo que ha llevado al lago Gatún a niveles sin precedentes para esta época del año.

Ante este panorama, a finales de octubre, la ACP se vio obligada a reducir gradualmente el número total de tránsitos durante los próximos tres meses, a fin de garantizar la operación del canal y mantener el nivel de calado en las nuevas esclusas, lo cual es esencial para los buques portacontenedores. En este sentido, desde el 8 hasta el 30 de noviembre, el tránsito diario se limitó a 24 buques.

LEA TAMBIÉN: Buque navega alrededor de Sudamérica para evitar Canal de Panamá

De acuerdo con comexPerú, en la actualidad, este número se mantiene en 22 y así seguirá durante el mes de diciembre; sin embargo, en enero de 2024, disminuirá a 20. Finalmente, a partir del 1 de febrero de 2024, se permitirá un tránsito máximo de 18 buques diarios.

Las repercusiones de esta medida se han visto reflejadas en el reciente aumento de la congestión en el canal de Panamá. El 29 de noviembre último se registró una cola de 120 buques en espera, de los cuales 91 aguardaban para cruzar por las esclusas Panamax y 29 por las esclusas NeoPanamax. Además, los tiempos de espera en las rutas sur (Atlántico hacia el Pacífico) y norte (Pacífico hacia el Atlántico) se han multiplicado por más de tres desde finales de octubre, con un promedio de 11.4 y 9 días al 29 de noviembre, respectivamente.

Debido a la disminución de tránsitos por día, la ACP lanzó un programa para subastar la travesía de naves que se encuentran en espera (no menor de 10 días). La primera subasta se llevó a cabo el sábado 25 de noviembre, con un precio base de US$ 55,000. Cabe resaltar que, hasta la fecha, las líneas navieras han desembolsado un total de US$ 235 millones en lo que va del año para evitar el acumulado de congestión en el canal, según información de la agencia naviera Waypoint Port Services Ltd, lo que representa un aumento del 20% en comparación con las tarifas pagadas durante todo el año pasado.

Según un informe de la consultora británica Drewry, las restricciones de tránsito en el canal de Panamá están comenzando a afectar la capacidad de los buques que atienden las exportaciones de productos perecederos desde la costa oeste de Sudamérica. Según detalla, las líneas navieras con espacios reservados tendrán menos capacidad de carga y deberán mantener itinerarios estrictos para gestionar espacios, lo que podría llevar a que se deje carga en Chile, Perú y Ecuador, de acuerdo con la situación.

La consultora sugiere a los propietarios de carga prepararse para nuevos recargos en las tarifas de transporte internacional, como ha sucedido recientemente con las navieras Hapag Lloyd, CMA CGM y MSC, que anunciaron recargos de US$ 130/TEU, US$ 150/TEU y US$ 297/TEU, respectivamente, para la carga que transite en sus buques por el canal de Panamá. Recomienda, además, verificar si su proveedor de transporte tiene espacios garantizados antes de comprometerse.

A principios de noviembre, la naviera danesa Maersk advirtió a los embarcadores que se preparen para posibles problemas de tránsito en la vía marítima. No obstante, señaló que la planificación y reserva anticipada sería suficiente para mitigar los eventuales retrasos.