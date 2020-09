Bogotá.- La Fiscalía colombiana denegó la petición de libertad del expresidente Álvaro Uribe, quien está en detención domiciliaria por un caso que se le sigue por supuesto soborno de testigos y fraude procesal.

“El fiscal a cargo de la investigación rechazó la solicitud de libertad presentada por la defensa técnica del exsenador Álvaro Uribe Vélez porque este tipo de peticiones solamente deben ser conocidas y decididas en audiencias preliminares por un juez de control de garantías”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

El proceso del expresidente Uribe fue asignado a Gabriel Jaimes Durán como fiscal especial luego de que la Corte Suprema dejó el caso en manos de la Fiscalía.

El pasado 1 de septiembre, los abogados de Uribe pidieron que se levante la orden de detención domiciliaria de su cliente bajo el argumento de que “si no media una imputación y si no media una decisión judicial hecha por un fiscal”, como en este caso, “no puede estar una persona privada de la libertad”.

Mientras se esperaba que el juez decida aceptar o rechazar la petición de la defensa del exmandatario, el propio Uribe, que permanece en una hacienda de su propiedad en el departamento caribeño de Córdoba, agradeció “a las personas que han presentado tutelas (recurso de amparo) o recursos de ‘habeas corpus’ en favor” de su libertad.

Sin embargo aclaró en sus redes sociales: “Quiero pedir que en lo jurídico solamente actúe el equipo de defensa. Mi prioridad es la defensa de mi honorabilidad”.