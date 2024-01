Lo que ocurrió

Primero, un recordatorio de lo que sucedió en 2023. Se suponía que las acciones se desplomarían y los bonos subirían cuando la Reserva Federal llevó a Estados Unidos a una recesión para frenar la inflación, según pronósticos hechos en Wall Street hace un año. También consideraron que comprar acciones chinas daría sus frutos. En su mayoría, no fue así como ocurrieron las cosas, tal como se detalla en el Big Take de Bloomberg de hoy. Estrategas de Goldman Sachs y Bank of America estuvieron entre los que se equivocaron en algunas partes del año. Ahora, veamos predicciones para 2024...

Bajistas del dólar

Un dólar más débil es la expectativa para 2024 de la mayoría de los analistas encuestados por Bloomberg en medio de pronósticos de que la Fed llevará la delantera entre sus pares ricos en cuanto a recortes de tasas de interés y que un aterrizaje suave en la economía estadounidense alentará a los inversionistas a buscar riesgos lejos de sus fronteras. Pero los estrategas de JPMorgan Chase y HSBC se encuentran entre los que consideran que el dólar aún podría fortalecerse debido a que el resto del mundo finalmente necesitará recortar más las tasas para ayudar a sus economías. Los observadores de divisas se muestran más confiados al predecir que el yen japonés se elevará, ya que anticipan que el Banco de Japón finalmente subirá las tasas.

Alcistas de bonos

El giro que hizo la Fed en diciembre hacia una política monetaria más flexible en 2024 obligó a los estrategas de bonos a reescribir sus pronósticos para mostrar que la deuda estadounidense tendrá un desempeño aún mejor el próximo año. La mediana de las proyecciones para el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ahora apunta a que caerá a 3.9% para esta fecha el próximo año. Pero todavía hay cierto desacuerdo. TD Securities cree que los rendimientos tienen margen para alcanzar el 3% dentro de un año tras 200 puntos básicos de recortes de tasas de la Fed a partir de mayo. Goldman Sachs y Barclays Capital, aunque capitularon ante su opinión de que era poco probable que se hicieran recortes de tasas antes del cuarto trimestre, pronostican que los rendimientos terminarán 2024 en 4% y 4.3%, respectivamente.

Acciones estables

No hay fuegos artificiales para el próximo año. Esa es la opinión de consenso para los mercados de valores, debido a que los inversionistas ya han adquirido acciones ante las expectativas de un aterrizaje económico suave y una serie de recortes de tasas de interés para 2024. Se han superado máximos récord en varios índices de referencia en el último tramo del año, lo que ha frustrado pronósticos bajistas de entidades como Morgan Stanley y JPMorgan. El mayor foco de atención para 2024 será si las grandes firmas tecnológicas podrán extender su meteórico ascenso tras su mejor año desde la burbuja de las puntocom, si el repunte se amplía para incluir a rezagados de 2023 como las acciones chinas, o si finalmente llega la anunciada recesión y hace caer las acciones. Algunos que acertaron este año prevén más ganancias a futuro.

Más adelante…

Como se desprende claramente de cada una de las secciones anteriores, los bancos centrales serán una fuente clave de noticias en 2024. Economistas de Bank of America calculan que habrá más de 150 recortes de tasas a nivel mundial durante los próximos 12 meses, lo que marcaría la primera vez desde la pandemia, en 2020, que las reducciones superan los aumentos. También va a ser un gran año para las elecciones. Bloomberg Economics estima que votantes de economías que representan el 44% de la producción mundial acudirán a las urnas, entre ellas EE.UU. e India. Las guerras en Ucrania y Gaza aumentan los riesgos geopolíticos. En noticias más alegres, París será la sede de los Juegos Olímpicos de verano.