Chile impulsa nuevo ente sudamericano ante fracaso de Unasur

Chile impulsará la creación de Prosur, un nuevo organismo sudamericano para reemplazar a la fracasada Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), prácticamente sin actividad desde hace tres años, confirmó el presidente Sebastián Piñera.

La fundación de un nuevo organismo regional comenzó a tomar fuerza la semana pasada en una reunión sobre "integración sudamericana" en la que participaron representantes de todas las naciones de la zona, con excepción de Venezuela, en Chile.

Entonces, el canciller chileno, Roberto Ampuero, lanzó la propuesta que este lunes confirmó Piñera.

"Nuestra propuesta es crear un nuevo referente en Sudamérica ( Prosur) para una mejor coordinación, cooperación e integración regional, libre de ideologías, abierto a todos y 100% comprometido con democracia y DDHH (derechos humanos)", escribió Piñera en su cuenta oficial de Twitter.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieron el pasado año su participación en Unasur, el organismo que comenzó a funcionar en el 2011 bajo el impulso de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Hugo Chávez (Venezuela) para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región.

Los países seguirán apartados hasta que sea elegido un nuevo secretario general en reemplazo del colombiano Ernesto Samper, quien terminó su mandato en enero del 2017. Desde entonces, están prácticamente paralizadas sus tareas.

Venezuela, que vive una crisis económica y política sin precedentes, se negó a reconocer la designación del argentino José Octavio Bordón como nuevo secretario general, por lo que el puesto quedó vacante desde entonces.

En agosto pasado, el presidente colombiano Iván Duque anunció la salida de su país, poniendo una nueva piedra en la tumba de esta institución que nació con el propósito de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado.

Duque la tildó entonces de ser "cómplice de la dictadura de Venezuela".

Integrada por 12 países de la región, Unasur representaba a 388 millones de personas y un PBI conjunto de US$ 1.9 billones.

Fracaso

Pese a la crisis del bloque, el pasado año se inauguró el Parlamento de Unasur, construido en Bolivia con un costo de US$ 61.7 millones. Pero todavía no cuenta con parlamentarios, ya que hasta ahora no se han realizado comicios para elegirlos.

"Unasur lleva 3 años paralizado y fracasó por exceso de ideologismo", sentenció Piñera.

El mandatario chileno, junto a su homólogo colombiano, son los impulsores de este nuevo organismo. El resto de los presidentes sudamericanos aún evalúan su eventual adhesión.

De recibir la luz verde de todos, el nuevo organismo podría dar sus primeros pasos en una cumbre de presidentes que se está gestando para finales de marzo en Chile.

Unasur creció con el apoyo de una mayoría de presidentes de izquierda que gobernaban la región durante el boom de las materias primas, pero el panorama cambió en los últimos tres años. Los mandatarios Mauricio Macri, de Argentina, y Jair Bolsonaro, en Brasil, darían su apoyo a Prosur, según medios locales.

Prosur también estaría destinado a realizar acciones directas sobre la crisis política, económica y social que sufre Venezuela, país que no ha sido parte de ninguna de las negociaciones para la entrada en vigencia del nuevo organismo.

Mientras se va gestando, Piñera anunció este lunes que se reunirá con el presidente Duque en Cúcuta -ciudad colombiana fronteriza con Venezuela- el próximo viernes para coordinar la entrega de ayuda humanitaria a los venezolanos pese a la negativa del gobernante Nicolás Maduro, que rechaza que haya crisis en su país.