Notre Dame aún no ha recibido los US$ 953 millones prometidos El ministro de Cultura, Frank Riester, hizo esta declaración luego de que una de las cuatro fundaciones responsables de las colectas para la dañada catedral de Notre Dame diera por finalizada la recaudación tras conseguir US$ 244 millones.



Catedral de Notre Dame: Unas gigantescas lonas protegen el edificio de las lluvias y se ha asegurado ya la preservación de las vidrieras y el órgano. (AFP)