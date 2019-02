Bolivia insta a los bancos a retornar US$ 812 millones que tienen en el exterior

La Paz.- El Gobierno de Bolivia instó este martes a los bancos del país a retornar unos US$ 812,5 millones que tienen en el exterior, para atender el mercado bancario interno en vez de contribuir al de otros países.

"Es importante que estos recursos que fueron invertidos en el exterior retornen al país para atender las necesidades de financiamiento de la población boliviana y así continuar con el crecimiento de la cartera de créditos", subrayó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia en un comunicado.

Este departamento recalcó que "estos recursos de la banca nacional aumentan el nivel de liquidez en otros países en desmedro de las necesidades que demanda la población -boliviana - para acceder a créditos".

"Estas inversiones son de carácter transitorio y el nivel de rentabilidad es menor a los intereses que genera la cartera de créditos en el mercado local ", agregó.

De esos US$ 812,5 millones, alrededor de US$ 599,2 corresponden a inversiones y bonos soberanos, es decir, emitidos por gobiernos.

En concreto, de esos US$ 599,2 millones, en títulos de valores fueron colocados unos US$ 263,4 millones y otros US$ 335,8 en bonos soberanos adquiridos por bancos bolivianos en el exterior, de acuerdo con el Ministerio.

Otros US$ 213,3 millones están en bancos corresponsales, que mantienen acuerdos con entidades bancarias bolivianas, para operaciones de comercio exterior.

"Estos son recursos completamente líquidos, ya que se encuentran disponibles para atender cualquier requerimiento de operaciones de exportaciones o importaciones", explicó este departamento.

Expertos en banca consultados por medios bolivianos como el diario Los Tiempos advirtieron de que retornar este dinero no garantiza una mejor liquidez y conlleva un alto costo por su retorno y una mayor vulnerabilidad de los bancos, que al estar en carteras diversificadas, nacionales y en el exterior, minimizan los riesgos.