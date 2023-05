El Banco Mundial (BM) eligió este miércoles al estadounidense de origen indio Ajay Banga como el decimocuarto presidente en su historia.

Los directores ejecutivos del BM aprobaron el nombramiento de Banga, el único candidato que había y que fue presentado por el Gobierno de Joe Biden para sustituir a David Malpass.

Banga ocupará el cargo por un período de cinco años a partir del 2 de junio de 2023. El pasado 23 de febrero se hizo pública la nominación del ejecutivo indio-estadounidense, hasta ahora vicepresidente del fondo General Atlantic y que también ejerció como presidente ejecutivo de Mastercard.

A través de un comunicado, Biden felicitó a Banga y dijo que “será un líder transformador que aportará conocimientos, experiencia e innovación al cargo de presidente del Banco Mundial”.

“Junto con el liderazgo y los accionistas del Banco Mundial, ayudará a dirigir la institución a medida que evoluciona y se expande para abordar los desafíos globales que afectan directamente su misión central de reducción de la pobreza, incluido el cambio climático”, afirmó.

Biden apuntó que espera trabajar con Banga en su nuevo cargo y “apoyar sus esfuerzos para transformar el Banco Mundial, que sigue siendo una de las instituciones más críticas de la humanidad para reducir la pobreza y expandir la prosperidad en todo el mundo”.

La elección de Banga, apuntó el BM en un comunicado, se realizó on base en el proceso acordado por los accionistas en 2011 e incluyó “una nominación abierta, basada en méritos y transparente” donde cualquier miembro del BM podía ser propuesto e incluyó también “una minuciosa diligencia debida y una entrevista exhaustiva” al candidato.

Banga era vicepresidente de General Atlantic y anteriormente fue presidente y director ejecutivo de Mastercard. Bajo su liderazgo, esta empresa lanzó el Centro para el Crecimiento Inclusivo, que promueve el crecimiento económico equitativo y sostenible y la inclusión financiera en todo el mundo.

Fue presidente honorario de la Cámara de Comercio Internacional y se desempeñó como presidente de 2020 a 2022. Se convirtió en asesor del fondo centrado en el clima de General Atlantic, BeyondNetZero, en su inicio en 2021.

Banga se desempeñó como copresidente de la Asociación para América Central, una coalición de organizaciones privadas que trabaja para promover oportunidades económicas entre las poblaciones desatendidas en El Salvador, Guatemala y Honduras. Anteriormente estuvo en las juntas directivas de la Cruz Roja Americana, Kraft Foods y Dow Inc.

Es cofundador de The Cyber Readiness Institute y fue vicepresidente del Economic Club of New York. Recibió la Medalla de la Asociación de Política Exterior en 2012, el Premio Padma Shri del Presidente de India en 2016, la Medalla de Honor de Ellis Island y el Premio al Liderazgo Global del Business Council for International Understanding en 2019, y el Distinguished Friends of Singapore Public Service. Estrella en 2021.

El hasta ahora jefe del BM, David Malpass, propuesto por el entonces mandatario republicano Donald Trump (2017-2021), informó el pasado 15 de febrero al Directorio Ejecutivo del organismo de su intención de dejar el cargo el 30 de junio próximo “para perseguir nuevos desafíos”.

La figura de Malpass estuvo en entredicho después de que en septiembre pasado en un panel de discusión evitara en varias ocasiones responder si reconocía el consenso científico de que los humanos que quemaban combustibles fósiles estaban “calentando el planeta rápida y peligrosamente”.

Fuente: EFE

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.