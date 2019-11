El Banco Central de Venezuela ha duplicado el flujo de euros en efectivo a la banca local, porque la hiperinflación y las sanciones de Estados Unidos han promovido un aumento en el uso de la moneda europea en el país, dijeron cuatro fuentes conocedoras de las operaciones del ente emisor.

Los pagos en euros se han vuelto más comunes en Venezuela desde que el Banco Central comenzó a distribuirlos en febrero a las instituciones financieras, poco después de que Washington intensificara las sanciones que buscan la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.

Los bancos ofrecen los euros en efectivo a las empresas locales que luego los utilizan para cancelar materia prima o dar bonificaciones a los trabajadores como una vía para atenuar la depreciación del bolívar y la escasez de billetes en moneda local.

A mediados de octubre, el emisor venezolano comenzó a distribuir cada semana alrededor de 1 millón de euros (US$ 1.10 millones) a los principales bancos privados del país y aproximadamente 500,000 euros a entidades más pequeñas, el doble de lo que antes recibían, dijeron las fuentes.

Ante ese ritmo de colocación, los euros podrían superar en cuestión de meses a los bolívares en efectivo en circulación, que según datos oficiales, equivalen a US$ 59 millones.

El Banco central no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Ingresos por petróleo y oro

Aunque hasta mediados del 2018 era ilegal el uso de moneda extranjera, ahora los venezolanos disponen de euros o dólares para protegerse del alza constante de los precios y usan las divisas en transacciones diarias desde pagos de alimentos hasta cancelación de repuestos de automóviles o incluso las reciben de ofrendas en las misas.

La mayor inyección de billetes de euros se debe a que la nación OPEP está recibiendo más efectivo por las exportaciones de crudo y las ventas de oro, dijeron tres fuentes, una de ellas un cercano colaborador de Maduro.

“Hoy los euros son más por ventas de petróleo que de oro”, agregó una fuente vinculada al partido gobernante, que habló bajo condición de anonimato. Reuters no pudo confirmar eso de forma independiente.

Algunas instituciones extranjeras han estado reacias de hacer operaciones con el sistema financiero de Venezuela luego que Washington el 22 de marzo sancionara a los bancos estatales, incluido el Banco Central y el banco de desarrollo, Bandes.

En agosto aumentaron las medidas cuando el Departamento del Tesoro dijo que podría sancionar a cualquier entidad que otorgue asistencia al gobierno de Nicolás Maduro.

El uso de euros en Venezuela se disparó este año después de que la petrolera estatal PDVSA comenzara a recibir el efectivo como pago de algunos envíos de crudo, una estrategia para evitar al sistema financiero estadounidense en medio de sanciones.

Además de la distribución del banco central, los euros entran en circulación porque PDVSA y otros entes oficiales los usan para cancelar a contratistas y proveedores.

¿Vínculo con Rusia?

Si bien la procedencia de los euros que dispone el Banco Central no está clara, los registros compilados por Import Genius, una empresa que rastrea los datos de las aduanas, muestran que en enero el ruso Gazprombank hizo dos envíos de efectivo a Venezuela para el Bandes: uno con 100 millones de euros (US$ 110.2 millones) y otro con US$ 50 millones.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las cifras. Import Genius dijo en un comunicado que la información refleja con precisión los datos comerciales procesados por las agencias de aduanas de todo el mundo.

Gazprombank señaló en un comunicado a Reuters que detuvo todas las transacciones con Bandes desde el 22 de marzo. Declinó dar detalles “sin nuestra propia revisión de las fuentes originales de información”.

“Gazprombank se adhiere estrictamente al estado de derecho y cumple con las normas y reglamentos adecuados”, dijo.

El banco estatal venezolano no respondió a una solicitud de comentarios. El Ministerio de Información de Venezuela tampoco respondió a las peticiones de comentarios.

Moscú ha criticado las sanciones de Washington como un esfuerzo desleal por impulsar los intereses económicos de Estados Unidos.

La consultora local Ecoanalítica estimó que en octubre el 53.8% de las transacciones en los comercios de siete ciudades del país se realizaron en moneda extranjera, debido que el bolívar se ha depreciado más del 90% este año.

El banco central no respondió a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos de Ecoanalítica.

El legislador opositor Carlos Paparoni dijo que los euros están ingresando a la economía en aviones desde Turquía y Rusia como resultado de las exportaciones de oro, gran parte de las cuales se enviaron a Turquía y Emiratos Árabes Unidos.