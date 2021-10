Los inversores esperan medir el impacto del atasco de la cadena de suministro global en los planes de expansión de restaurantes cuando McDonald’s Corp, Starbucks Corp y Yum Brands Inc informen de sus gastos de capital en sus ganancias esta semana.

La creciente alza de precios de los equipos de cocina -así como mano de obra, alimentos y otros bienes- están llevando a algunas cadenas de restaurantes de Estados Unidos a recortar sus planes de apertura pese al fuerte y constante crecimiento de sus ingresos.

Algunas cadenas y sus franquicias podrían aplazar la remodelación o agregar recogidas de pedidos desde el auto ante el aumento de los costos, afirmó el consultor de restaurantes Aaron Allen .

La mediana de los gastos de capital como porcentaje de los ingresos en las compañías de restaurantes estadounidenses que cotizan en bolsa cayó a 3% a principios de mayo del 2021 y se mantuvo en ese nivel en octubre en comparación con una proporción de 5% del 2017 al 2019, señaló Allen .

Chipotle Mexican Grill Inc abrió 41 nuevos restaurantes en el tercer trimestre. Su presidente ejecutivo, Brian Niccol , dijo que se alinea con los planes para construir 200 nuevos locales en el 2021, sobre todo en Estados Unidos, pero sin retrasos y mayores costos de construcción, mano de obra y equipos podrían haber abierto “muchos más”.

El CEO de Domino’s Pizza Inc, Richard Allison , indicó en una llamada de resultados el 14 de octubre que los problemas para conseguir equipos de cocina fueron un factor clave en el retraso en la apertura de locales en el tercer trimestre.

A nivel mundial, se espera que todos los sectores aumenten los gastos de capital en 8.1% en el 2021, según un informe del economista global de Morgan Stanley. Los restaurantes están pagando al menos un 10% más por algunos equipos nuevos y esperan meses para que lleguen.

Recargos y largas esperas

El fabricante italiano de equipos Ali Group elevó los precios entre un 10% y 20% en algunas estanterías metálicas y refrigeradores en los últimos 18 meses, dijo Rob August , vicepresidente senior del fabricante Ali Group North America.

Cuando los próximos aumentos de precios de Atosa USA entren en vigor el 1 de noviembre, uno de sus refrigeradores de dos puertas tendrá un precio de US$ 3,249, un 37% más que en enero, según un distribuidor. Atosa es una división de la china Yindu Kitchen Equipment Co Ltd.

Los aparatos para fabricar hielo de Ali Group ahora son difíciles de encontrar, dijo el distribuidor, y la espera de ciertas freidoras Pitco de Middleby Corp. ha sido de hasta siete meses, según las franquicias.

“Estamos experimentando aumentos sin precedentes en los costos de materiales, fletes y mano de obra”, comentó un portavoz de Middleby, señalando que si bien los tiempos de espera son más largos de lo habitual, siete meses no es el estándar.

Una franquicia de McDonald’s declaró que algunos pares tuvieron que esperar 23 semanas para obtener una nueva Frymaster Fryer, fabricada por Welbilt Inc. Atosa y Welbilt no respondieron a las solicitudes de comentarios.