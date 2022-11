Argentina vs. Arabia Saudita, en el Lusail Iconic Stadium, será el primer partido del Grupo C del Mundial Qatar 2022. La expectativa en torno a la presentación de la ‘Albiceleste’ va en aumento, puesto que es considerada una de las favoritas al título, aunque es claro que los futbolistas no se pueden confiar. Conoce cuánto pagan las casas de apuestas por los distintos posibles resultados.

El equipo capitaneado por Lionel Messi acumula una racha positiva de 36 juegos sin conocer la derrota (25 victorias y 11 empates) y buscará extender su poderío en los próximos cotejos. A lo largo de sus cinco últimos choques, el combinado ganó siempre, registrando 19 goles a favor y ninguno en contra.

Por su parte, la selección saudí sorprendió en las Eliminatorias de Asia y terminó en el primer lugar de su grupo, por encima de Japón y Australia. En adelante, los dirigidos por el técnico Herve Renard disputaron 10 amistosos y el saldo no ha sido muy beneficioso: dos triunfos, cinco igualdades y tres derrotas.

APUESTAS Y CUOTAS DE ARGENTINA vs. ARABIA SAUDITA

Debido a estos antecedentes, Argentina es considerada extremadamente favorita para las casas de apuestas, mientras que una victoria de Arabia Saudita multiplica hasta casi 20 veces la inversión. Conoce las cuotas:

Betsson

Victoria de Argentina: 1.17

Empate: 7.60

Victoria de Arabia Saudita: 21.00





Te apuesto

Victoria de Argentina: 1.19

Empate: 7.41

Victoria de Arabia Saudita: 18.94





Inkabet

Victoria de Argentina: 1.17

Empate: 7.00

Victoria de Arabia Saudita: 19.00





Doradobet

Victoria de Argentina: 1.18

Empate: 7.00

Victoria de Arabia Saudita: 18.00





Betsafe

Victoria de Argentina: 1.17

Empate: 7.40

Victoria de Arabia Saudita:22.00





¿CUÁNTO PAGA UN GOL DE MESSI EN EL MUNDIAL?

Por otro lado, hay opciones interesantes en cuanto al pronóstico sobre los autores de los goles. Por ejemplo, acertar que Lionel Messi consigue el primer gol del partido paga 3.10, en tanto que si marca en cualquier momento está valorado en 1.63. De la misma forma, una anotación y una asistencia de la ‘Pulga’ está tasado en 5.00.

HISTORIAL DE ARGENTINA vs. ARABIA SAUDITA

Los duelos Argentina vs. Arabia Saudita no han sido muchos a lo largo de la historia y el antecedente más reciente data del 2012, en un amistoso que quedó igualado sin goles.

14-11-2012: Arabia Saudí 0-0 Argentina - Amistoso

20-10-1992: Argentina 3-1 Arabia Saudí - Copa Confederaciones

Fixture de Argentina en el Mundial Qatar 2022

La selección de Argentina fue ubicada en el Grupo C del Mundial Qatar 2022 y tendrá como rivales a Polonia, Arabia Saudita y México. Conoce aquí el fixture de la ‘Albiceleste’ (horario peruano):

Martes 22 de noviembre

- Fecha 1: Argentina vs. Arabia Saudita (5:00 a. m.):- Lusail Iconic Stadium

Sábado 26 de noviembre

- Fecha 2: Argentina vs. México (2:00 p. m.) - Lusail Iconic Stadium

Miércoles 31 de noviembre

- Fecha 3: Polonia vs. Argentina (2:00 p. m.) - Stadium 974 de Doha