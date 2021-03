Bumble Inc., propietaria de la aplicación de citas donde las mujeres dan el primer paso, dio una perspectiva de ingresos del primer trimestre que supera ligeramente las estimaciones de los analistas. Esto refleja que hay optimismo de que una menor propagación del coronavirus alentará a las personas a regresar a la vida social y a conocer a nuevos amigos o compañeros.

La compañía con sede en Austin prevé ingresos de US$ 163 millones a US$ 165 millones en el período actual. Wall Street pronosticó US$ 163 millones, según datos compilados por Bloomberg. Para todo el año, Bumble proyecta ventas comprendidas entre US$ 716 millones y US$ 726 millones, también por encima de las expectativas.

Esta es la primera publicación de resultados de Bumble después de su oferta pública inicial de US$ 2,150 millones el mes pasado. Tras su lanzamiento en el 2014, Bumble ha ganado cuota de mercado en Estados Unidos, que tradicionalmente ha estado dominado por Match Group, propietario de Tinder.

“Match es sin duda el más grande, pero Bumble es un número dos viable”, dijo Matt Martino, analista de Bloomberg Intelligence, antes de que se publicaran los resultados.

En el cuarto trimestre, los ingresos aumentaron 31% a US$ 165.6 millones, superando la estimación promedio de analistas de US$ 163.3 millones. El total de usuarios que pagan aumentó un 32% a 2.7 millones, con un ingreso promedio por usuario de US$ 20.02, prácticamente sin cambios en comparación con el año pasado. La compañía llegó a una pérdida neta de US$ 26.1 millones en comparación con ganancias de US$ 17.2 millones el año anterior. La pérdida por acción fue de 1 centavo.

La expansión internacional será importante para las perspectivas a largo plazo de Bumble, dijo Daniel Salmon, analista de BMO Harris. Actualmente, las dos aplicaciones de la compañía, Bumble y Badoo, están segmentadas por geografía. La base de usuarios principales de Bumble se encuentra en Norteamérica y Badoo se centra en Europa. Los ingresos crecieron 47% en la aplicación Bumble en el cuarto trimestre, superando con creces el ritmo del 10.5% de Badoo.

El enfoque centrado en las mujeres de Bumble ha generado una fortaleza particular entre las usuarias. La aplicación Bumble tiene una proporción de usuarias aproximadamente 30% más alta en comparación con el resto del mercado norteamericano, según documentos de la compañía.

Los servicios de la compañía que no están relacionados con citas, Bumble BFF y Bumble Bizz, brindan oportunidades de crecimiento, a pesar de que actualmente no están monetizados, dijo Martino. “Estas características son muy incipientes. No obstante, son interesantes. Y pueden ayudar con el tiempo dedicado a la aplicación y el compromiso con Bumble”.