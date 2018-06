Funcionario de FIFA defiende multas por racismo

Una sanción indulgente de la FIFA por incidentes racistas está justificada, ya que no se puede castigar a países enteros por las acciones de unos "pocos idiotas", dijo el secretario general adjunto del organismo, Zvonimir Boban, antes del inicio del Mundial en Rusia.

La anfitriona del torneo fue sancionada por cánticos racistas de parte de sus aficionados durante un amistoso contra Francia en marzo, pero recibió una multa de apenas 30.000 francos suizos (30.484 dólares) que la FIFA le impuso en mayo.

Varios jugadores de Inglaterra han expresado también su preocupación antes de la Copa del Mundo, como el defensor Danny Rose, quien pidió a su familia que no viaje a Rusia por miedo al racismo. Pero Boban minimizó tales preocupaciones.

"No creo que vayamos a ver a estos idiotas, pero tenemos procedimientos. Creo que la FIFA hace lo suficiente", dijo Boban al diario londinense The Times.

"Tenemos que cuidar a los jugadores, pero ¿hasta qué punto se debe castigar el juego por unos pocos idiotas? ¿Castigar a toda una ciudad, a todo un país, cuando menos del uno por ciento de la población es culpable?", cuestionó.

Boban, ex jugador del AC Milan, dijo que el protocolo de tres pasos de la FIFA en caso de comportamiento racista en Rusia es un plan histórico que disuadirá a los infractores.

Kick It Out, una organización dedicada a lograr la igualdad y la inclusión en el fútbol, ??dijo que estaba decepcionada pero no sorprendida con el enfoque relajado que un oficial de alto rango de la FIFA tenía para combatir el racismo.

"Si bien celebramos el compromiso de la FIFA con la implementación del protocolo de tres pasos en el torneo, es ridículo sugerir que ya ha hecho lo suficiente para disuadir el comportamiento discriminatorio", dijo la organización en un comunicado.

"El abuso racial a los jugadores de la selección de Francia por parte de los aficionados rusos hace apenas tres meses es una clara evidencia de eso", agregó.