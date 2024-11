Las personas tóxicas en la oficina son esas que siempre intentan manipularte para que hagas lo que ellas quieren, generando un ambiente incómodo y negativo. Te hacen dudar de ti mismo, de tus decisiones, y a veces parece que solo están ahí para complicarte la vida. Cortney Warren, psicóloga formada en Harvard, ha revelado en CNBC algunas frases que son una constante en las interacciones con personas tóxicas, y que si te las dicen, tal vez estén intentando manipularte.

Te estás volviendo loco/a

Poner en duda tu propio juicio es una táctica común de los manipuladores, ya que buscan que creas que su opinión es la correcta, en lugar de la tuya. Así logran que dudes de tu propia perspectiva.

Warren sugiere que pidas de manera clara que no cuestionen tu capacidad para pensar con claridad.

Estás exagerando

Esta es una de las tácticas más comunes y sutiles. Al acusarte de reaccionar de manera exagerada o dramática, el manipulador pone en duda tanto tu respuesta como los hechos que la motivaron, tildándolos de irracionales.

Ante estas acusaciones, puedes señalar que está juzgando tus sentimientos, los cuales no son debatibles, ya que son personales y no hechos objetivos. Aunque no esté de acuerdo contigo, lo que sientes es válido y nadie tiene el derecho de negártelo.

Las personas tóxicas en el trabajo suelen socavar tu confianza. (Foto: Pexels)

Solo era una broma

Cuando algo te incomoda, el manipulador tiende a minimizarlo o retroceder, diciendo que solo estaba bromeando, lo que puede hacerte dudar de si realmente lo has interpretado mal.

En respuesta, exprésales claramente que para ti no tiene gracia y que han cruzado un límite, causándote dolor, y que no aceptas ser tratado de esa manera.

Todo esto es culpa tuya

Te culparán por todo lo que hagan, aunque no tengas ninguna implicación.

Sé firme y directo al respecto, aclarando que reconoces tu parte de responsabilidad, pero que no te haces cargo de sus acciones.

El problema es que…

Esta expresión es una manera de evadir responsabilidades y redirigir la conversación hacia otro asunto.

Evítalo a toda costa solicitándole que no desvíe el tema o señalando de forma directa que no quieren admitir su parte en el problema.