Desde la pandemia, el trabajo remoto ha pasado de ser una opción atractiva a convertirse en un requisito imprescindible para muchos trabajadores. Según el informe Work Watch 2024 de Monster, el 22% de los empleados considera que el teletrabajo es el beneficio más importante que pueden recibir. No es de extrañar, entonces, que cada vez más personas busquen oportunidades laborales que les permitan trabajar desde casa o cualquier lugar del mundo. Sin embargo, para conseguir un empleo remoto, no basta con tener la experiencia o las habilidades adecuadas; es crucial saber cómo destacarlas en tu currículum.

El trabajo remoto puede ser tan productivo, o incluso más, que trabajar desde una oficina tradicional. Pero, para captar la atención de los reclutadores, tu currículum debe reflejar habilidades específicas y conocimientos que evidencien que estás listo para desempeñarte en un entorno remoto. A continuación, te explicamos qué información clave debes incluir en tu currículum para sobresalir en tu búsqueda de empleo remoto.

1. Resalta tu capacidad de comunicación efectiva

La comunicación es uno de los pilares del trabajo remoto. Sin la posibilidad de interactuar cara a cara, los empleadores necesitan saber que dominas las herramientas digitales que facilitan la conexión con tu equipo y superiores. La falta de comunicación efectiva puede resultar en malentendidos, baja productividad y retrasos en los proyectos. Por eso, en tu currículum, destaca tu dominio de plataformas de comunicación y colaboración.

Haz una lista de las herramientas digitales que conoces, como Slack, Zoom, Microsoft Teams, Google Workspace y otras plataformas similares. Si estás aplicando a una vacante específica, revisa si el anuncio menciona alguna herramienta en particular y asegúrate de incluirla en tu lista.

Incluso si no se menciona ninguna herramienta específica, incluir un apartado con las plataformas que dominas demuestra que tienes las habilidades necesarias para mantenerte conectado en un entorno remoto. Esta simple adición a tu currículum puede diferenciarte de otros candidatos que tal vez no tengan tanta familiaridad con estas herramientas esenciales.

2. Competencias digitales y manejo de software colaborativo

Además de las herramientas de comunicación, es esencial que menciones cualquier otro software colaborativo que manejes, como Trello, Asana, Notion o Monday.com. Los empleadores buscan candidatos que puedan adaptarse rápidamente a las dinámicas de trabajo remoto, y estas plataformas suelen ser el núcleo de la planificación y ejecución de proyectos en equipo.

En este sentido, asegúrate de detallar cómo utilizaste estas herramientas en experiencias laborales anteriores. No basta con mencionarlas; es importante describir cómo contribuyeron a la organización, gestión de tareas o seguimiento de proyectos. Por ejemplo, puedes indicar que gestionaste un proyecto de marketing utilizando Asana o que coordinaste reuniones y tareas de equipo mediante Trello.

3. Experiencia previa en trabajo remoto

Si tienes experiencia trabajando de forma remota, no dudes en resaltarlo en tu currículum. Dedica un apartado específico para mencionar tus anteriores trabajos en modalidad remota, indicando las funciones que desempeñaste y cómo gestionaste tu tiempo y tareas sin supervisión directa.

Si no has trabajado de manera remota, pero has tenido roles que requerían independencia, autorregulación o manejo de herramientas digitales, también es válido mencionarlo. La clave está en demostrar que posees las habilidades para desempeñarte de manera autónoma y eficiente.

4. Adaptabilidad y autonomía

El trabajo remoto requiere un alto grado de autonomía y adaptabilidad. Los empleadores valoran a los candidatos que pueden resolver problemas, gestionar su tiempo y adaptarse rápidamente a los cambios. Añade ejemplos concretos que demuestren tu capacidad para trabajar de manera independiente. Por ejemplo, podrías describir cómo gestionaste un proyecto de forma autónoma o cómo implementaste una solución creativa a un problema sin asistencia directa.

5. Organización del contenido en tu currículum

Para que tu currículum tenga el máximo impacto, la organización del contenido es fundamental. Toni Frana, responsable de carreras profesionales de FlexJobs, recomienda en CNBC situar la lista de herramientas digitales al final del currículum, después de la experiencia laboral y la formación. Esto ayuda a captar la atención del reclutador en la última parte del proceso de revisión, dejando una impresión positiva y duradera.

Asimismo, estructura tu currículum de forma clara, utilizando secciones definidas para habilidades, experiencia y educación. Emplea subtítulos y viñetas para que la información sea fácil de leer y de encontrar.

6. Incluye certificaciones o cursos relevantes

Si has tomado cursos sobre trabajo remoto, herramientas de gestión de proyectos o habilidades de comunicación digital, asegúrate de incluirlos en tu currículum. Estos detalles pueden marcar la diferencia, mostrando que no solo tienes la experiencia, sino que también estás comprometido con tu desarrollo profesional en este ámbito.

7. Destaca tus logros en un entorno remoto

No te limites a enumerar tus responsabilidades; destaca logros concretos que demuestren tu eficacia trabajando de forma remota. Menciona proyectos completados exitosamente, mejoras en la productividad o cualquier resultado positivo que hayas conseguido desde casa.