En el competitivo mundo laboral, destacarse como candidato puede parecer una tarea titánica. Sin embargo, existen estrategias que, si se aplican correctamente, pueden hacer una gran diferencia. Nolan Church, un exreclutador de Google y director del equipo de contratación en Doordash de 34 años, ha tenido el privilegio de observar de cerca las técnicas que emplean los candidatos más destacados. Aquí en Gestión Mix, revelo los 5 secretos que siempre usan para sobresalir en sus entrevistas y asegurar sus puestos de trabajo.

Cosas que los mejores candidatos siempre hacen para destacar

Según la experiencia de Church, los candidatos más inteligentes hacen 5 cosas para destacar en una entrevista, como prepararse anécdotas que ilustran las lecciones que han aprendido.

1. Busca trabajo cuando ya tienes trabajo

Uno de los errores más comunes que cometen los profesionales es esperar a estar desempleados para buscar nuevas oportunidades. Los mejores candidatos buscan empleo mientras están empleados. Esto no solo les da una ventaja competitiva, sino que también demuestra que están siempre en busca de crecimiento y nuevos desafíos.

Por ejemplo, si eres un ingeniero de software interesado en una nueva empresa B2B, deberías comenzar investigando y conectándote con otros ingenieros en el sector. Utiliza plataformas como LinkedIn para entablar relaciones y lleva esas conexiones virtuales al mundo real. Invitaciones a tomar un café pueden resultar en valiosas conversaciones y oportunidades.

Además, mantener un buen networking te permite estar al tanto de las oportunidades antes de que se publiquen oficialmente. Nunca subestimes el poder de las relaciones profesionales.

2. No tengas miedo a ser atrevido

La audacia puede ser una cualidad muy valorada. Un ejemplo memorable de mi tiempo en DoorDash fue un candidato que envió un correo electrónico al CEO durante 21 días seguidos, cada vez con una razón diferente de por qué debía ser contratado. Aunque esto podría parecer excesivo, su persistencia y creatividad nos llamaron la atención y decidimos entrevistarlo.

Si realmente deseas trabajar en una empresa, no temas enviar correos electrónicos directamente a los altos cargos, explicando por qué eres la persona adecuada para el puesto. Este enfoque puede parecer arriesgado, pero demuestra determinación y pasión, cualidades que muchos empleadores valoran altamente.

3. No te limites a preparar preguntas: profundiza

La preparación es clave, pero no se trata solo de tener una lista de preguntas genéricas. Los candidatos más inteligentes investigan a fondo la empresa. Esto incluye leer sobre sus valores, visión y misión en su sitio web, así como escuchar podcasts o charlas en las que participen los fundadores.

Por ejemplo, mencionando en una entrevista que has escuchado una charla del CEO y citando puntos específicos puede demostrar que has hecho tu tarea y que te importa la empresa más allá del puesto al que aplicas. Esto siempre impresiona a los reclutadores y te da una ventaja sobre otros candidatos que no han investigado tanto.

4. Prepárate con historias

Tener historias preparadas es una técnica poderosa. Deberías tener al menos tres historias listas: una sobre un proyecto exitoso que hayas liderado, otra sobre un momento destacado de tu carrera, y una tercera sobre una lección importante que hayas aprendido.

Contar estas historias no solo te ayuda a responder preguntas comunes en las entrevistas, sino que también muestra tu capacidad para reflexionar sobre tus experiencias y aprender de ellas. Una historia bien contada puede hacer que te recuerden mucho después de la entrevista.

5. Encuentra otras formas de destacar

Ser proactivo puede marcar una gran diferencia. Recuerdo a un candidato para un puesto de ventas en DoorDash que visitó 10 restaurantes locales para preguntar por qué no utilizaban nuestro servicio. Luego, llevó esas respuestas a la entrevista junto con posibles soluciones. Este tipo de iniciativa es muy valorada y demuestra que estás dispuesto a ir más allá de lo que se espera.

En resumen, sobresalir como candidato requiere más que solo tener un buen currículum. Involucra preparación, audacia, y la habilidad para conectar y comunicar de manera efectiva. Aplicar estos cinco secretos puede ayudarte a destacarte y asegurar la posición que deseas en cualquier empresa.

Recuerda que en un mercado laboral competitivo, la diferencia está en los detalles y en la manera en que te presentas a ti mismo. Si aplicas estos consejos, estarás bien encaminado para no solo conseguir entrevistas, sino también para sobresalir en ellas y obtener el trabajo que deseas.